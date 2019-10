Iscurile snimke političara na jahti kraj Dubrovnika: 'Ispričavam se obitelji'

Gradonačelnik Győra u Mađarskoj u medijima je optužen za zlouporabu moći, korupciju, drogiranje i korištenje usluga prostitutki, a pojavile su se i fotografije na kojima se navodno nalazi u društvu nekoliko prostitutki na brodu blizu Dubrovnika te snimka seksa. Borkai je optužbe djelomično odbacio, ali je priznao da je na snimkama te se ispričao obitelji.

Tijekom prošlog tjedna anonimni autor objavio je na blogu informacije o navodnim koruptivnim postupcima gradonačelnika Zsolta Borkaija iz Fidesza (stranke premijera Viktora Orbána), inače bivšeg olimpijskog gimnastičara i šefa Mađarskog olimpijskog odbora, kao i odvjetnika Zoltána Rákosfalvya, jednog od najutjecajnijih biznismena u gradu.

9 days until #Hungary'an local elections - Pics of Győr mayor Zsolt Borkai released online in the company of several prostitutes on a boat close to Dubrovnik. Borkai was the President of the Hungarian Olympic Committee (2010-2017) but lost PM Orbán's trust two years ago. pic.twitter.com/fXbOR977ZS