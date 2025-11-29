„Industrija u tranziciji – gdje smo na putu prema niskougljičnoj proizvodnji građevinskih materijala?“

Hrvatski savjet za zelenu gradnju intenzivno promiče aktivnosti usmjerene na ključne izazove i rješenja za smanjenje emisija kroz cijeli životni vijek zgrada – od prikupljanja i korištenja podataka, preko razvoja nacionalnih metodologija za praćenje cjeloživotnog ugljika, pa sve do EPD-ova, regulative i financijskih poticaja. Posebno se ističe važnost međusektorske suradnje, usklađivanje politika s klimatskim ciljevima te edukacije svih dionika uključenih u planiranje, izgradnju i upravljanje zgradama jer ključ za uspješnu dekarbonizaciju leži u integriranju održivosti kao standarda, a ne iznimke.

Jedan od vodećih aktera u procesu dekarbonizacije građevinskog sektora jest industrija, odnosno proizvođači materijala i opreme. U okviru projekta #BuildingLife definiran je niz mjera u kako bi se utvrdila trenutna spremnost industrije u odnosu na nove europske zahtjeve – implementacija odredbi revidirane Direktive o energetskim svojstvima zgrada (EPBD), posebice za potencijal globalnog zagrijavana - ali i definiralo koje aktivnosti hrvatski proizvođači već provode ili planiraju.

Foto: Promo

Rezultati analize provođenja mjera među hrvatskim proizvođačima pokazali su da do 2030. godine možemo očekivati smanjenje emisija CO2 od 20 do 50% ovisno o materijalu koji se proizvodi, uz istovremenu optimizaciju energetske učinkovitosti proizvodnih pogona, uvođenje kružnih modela poslovanja te postupni prijelaz na obnovljive izvore energije.

Nešto ambiciozniji ciljevi planiraju se do 2050. godine sa smanjenjem emisija proizvodnih procesa za 50-90% te CO2 neutralnost, što sugerira ključnu ulogu proizvođača u ostvarenju klimatskih ciljeva i ugradnji održivosti kao standardnog pristupa gradnji.