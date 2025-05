Imao je opsesiju otimanjem djece. Opisivao je zlostavljanje malene četverogodišnje plavokose djevojčice

Njemačka policija ima jake dokaze protiv Christiana Bruecknera. Naime, policija je pronašla šokantne dokaze u Bruecknerovom skrovištu. Njega se sumnjiči da je odgovoran za nestanak malene Madeline McCann u svibnju 2007. godine. Brueckner je 2008. godine kupio napuštenu tvornicu, u kojoj je policija pronašla dječju igračku, igračke, kemikalije, maske, oružje i tvrdi disk koji je sadržavao gnusne fotografije djevojčica. Istražitelji nisu objavili fotografije koje su pronašli. Upravo navedeni predmeti razlog su zbog kojeg su istražitelji uvjereni kako je Madeleine mrtva. Veliki broj novootkrivenih dokaza pronađen je u napuštenoj tvornici koju je Brueckner kupio godinu dana nakon njezinog nestanka.

Navodno je poslije, 2016. godine, pas pronašao grob na imanju. Lokalni policajci potom su otkrili Brucknerovog mrtvog psa, pod kojim se nalazio novčanik sa šest USB stickova i dvjema memorijskim karticama, objavio je britanski The Sun. Nakon pregleda stickova i kartica, otkriveno je da sadržavaju uznemirujući materijal. Policija je odlučila pokrenuti pretres kompleksa u Neuwegerslebenu, u središnjoj Njemačkoj. Tijekom pretrage pronašli su Bruecknerove priče koje su pokazale njegovu opsesiju otimanjem djece. U tim pričama je opisivao drogiranje majke i kćeri ispred vrtića te zlostavljanje četverogodišnje plavokose djevojčice. Policija je isto tako pronašla kutiju s fotografijama djevojčica u dobi od četiri do pet godina.

Osim toga, policija je pronašla više od 75 dječjih kupaćih kostima i mali bicikl. Također su našli tri puške i streljivo s crnog tržišta. U metalnom koferu pronađene su jezive fotografije mladih djevojaka. Nađen je adresar i popis telefonskih brojeva.

Satelitska navigacija pokazala je kako se nalazio u portugalskom Algarveu, a pronađena je i njegova bizarna naga fotografija kod brane Arade u Paria de Luzu. To je bila ključna lokacija gdje je nestala mala Medeline. Nađen je zahtjev za isplatu osiguranja koji je potipisao Brueckner. On je doživio nesreću u španjolskom mjestu Orgiva. Njegov prijatelj Helege B. tada ispričao kako mu je Bruckner rekao da "Madeline nije vrištala". Među dokaznim materijalnima pronađeni su Skype razgovori s drugim pedofilima. Jednom od njih je navodno napisao kako bi htio "snimiti nešto malo i koristiti to danima". Nekoliko mjeseci nakon pretresa tvornice, Buckner je osuđen za kazneno djelo zlostavljanja druge djece. S nestankom malene Madeline McCann povezan je 2009. godine.



Policija je u njegovom skrovištu pronašla tvrdi disk s fotografijama iz Portugala, koje su uvjerile istražitelje kako je Madeline umrla ubrzo nakon nestanka. Pretražen je i automobil marke Jaguar u kojem su pronađene sumnjive kemikalije. One nisu testirane, ali se pretpostavlja da bi moglo biti riječ o kloroformu ili eteru. Te tvari je Bruckner opisivao u svojim fantazijama o otmicama.