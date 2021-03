Od srijede

Imaju najgore brojke novozaraženih na svijetu: Slovačka postrožuje restriktivne mjere

Od srijede će se Slovaci moći kretati od 8 ujutro do 13 popodne, samo na posao ili do liječnika, a iznimke ograničenog kretanja mogu biti samo od 17 do 20 sati. Oni koji mogu raditi od doma moraju to činiti.