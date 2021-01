Ima kraljičinu titulu i stručnjak je za sigurnost i protuterorizam

Novi veleposlanik Ujedinjene Kraljevine u Hrvatskoj bit će Simon Thomas, karijerni diplomat koji se intenzivno bavio pitanjima sigurnosti i protuterorizma i kojemu je 2008. kraljica Elizabeta II. dodijelila titulu časnika Reda Britanskog carstva (OBE) zbog zasluga u vanjskoj politici.

U Zagrebu, gdje će zamijeniti dosadašnjeg veleposlanika Andrewa Dalgleisha, očekuje se u srpnju, a preostalo će vrijeme iskoristiti za daljnje usavršavanje hrvatskog jezika. Kao kuriozum, za razliku od svoja dva prethodnika, Simon Thomas prije Zagreba nije služio u Južnoj Koreji. Simon Thomas pridružio se britanskoj diplomatskoj službi 1997. godine, nakon što je s odličnim ocjenama diplomirao ruski jezik i književnost na sveučilištu u Birminghamu.

Presretan sam i počašćen što sam imenovan 🇬🇧 britanskim veleposlanikom u 🇭🇷 Republici Hrvatskoj. Zaista se radujem upoznati zemlju i njezine ljude. Stići ću u #Zagreb s obitelji u srpnju ove godine. Ali prije toga, moram još puno raditi na svom hrvatskom! https://t.co/kwIhV8QaCG — Simon Thomas (@UKSimonT) January 21, 2021

U karijeri je služio na raznim diplomatskim službama u inozemstvu, uključujući Varšavu, misiju Ujedinjene Kraljevine pri Ujedinjenim narodima u New Yorku i predstavništvu pri EU u Bruxellesu. Bio je zamjenik šefa misije u Buenos Airesu od 2009. do 2013., pokrivajući i Argentinu i Paragvaj. Od 2016. do 2019. godine bio je zamjenik šefa misije u britanskom veleposlanstvu u Harareu u Zimbabveu. Intenzivno je radio na pitanjima nacionalne sigurnosti, što u uključuje rad u COBR-i, odboru za krizne situacije čija je uloga koordinirati rad odjela i agencija kao odgovor na hitne slučajeve te rad na protuterorističkoj politici.

Thomas je bio i šef Odjela za obavještajnu politiku Ministarstva vanjskih poslova, stoji u službenoj biografiji. Diplomirao je na Kraljevskom koledžu za obrambene studije i magistrirao s diplomom Međunarodne sigurnosti i strategije na King’s Collegeu u Londonu.