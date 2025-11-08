Iako Trump novog newyorškog gradonačelnika pokušava diskreditirati kao ekstremista, jedina takva snaga u SAD-u je MAGA

Premda se cijeli svijet u posljednjem desetljeću brutalizirao, brutalizacija Amerike u toj globalnoj brutalizaciji, zbog važnosti Amerike za cijeli svijet – a osobito za ono što nazivamo zapadnim svijetom – ipak zauzima posebno mjesto. Ovdje ćemo se osvrnuti samo na jednu dimenziju tog zapanjujućeg procesa kod "vodeće zapadne demokracije" – gubitak temeljne ljudske suosjećajnosti, posvemašnju vulgarizaciju, bezobzirnost, okrutnost i opći prijezir prema slabijima koji su u posljednjem desetljeću, a osobito posljednjih nekoliko mjeseci, nakon povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću, rapidno ovladali američkom politikom. Navest ćemo samo nekoliko primjera. Nedavno je američki okružni sudac John McConnell naredio Trumpovoj administraciji da nastavi financirati program bonova za hranu (SNAP), nakon što je administracija objavila da će zbog blokade savezne vlade isplatiti tek 50 posto uobičajenog iznosa, čime je milijune Amerikanaca ostavila u neizvjesnosti. Savezni program pomoći u hrani jedan je od temeljnih socijalnih programa u SAD-u i najveći američki program borbe protiv siromaštva i gladi, kojim se koristi čak 42 milijuna Amerikanaca. Njegovi troškovi dosežu oko 120 milijardi dolara godišnje. Međutim, Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da će ignorirati sudski nalog, dok republikanci u Kongresu na ovaj način, obustavom sredstava za SNAP, pokušavaju izvršiti pritisak na demokrate da pristanu na njihov proračunski prijedlog i vrtoglavi porast premija zdravstvenog osiguranja, što je preradikalno čak i za inače ultraradikalnu kongresnicu iz Georgie Marjorie Taylor Greene, koja se pobunila protiv takvog prijedloga. Spor, naravno, ima ideološku pozadinu.
Republikanci ne žele subvencionirati olakšice i zdravstvenu skrb Amerikanaca, zbog čega milijuni Amerikanaca sebi neće moći priuštiti zdravstveno osiguranje, dok istodobno produljuju porezne olakšice za bogate i korporacije
