I Tolićeva obrana tvrdi da nema dokaza da je djelo počinjeno

Nije dokazano da je djelo uopće počinjeno, a USKOK je cijelu priču počeo sa sasvim drugom tezom od one koja je navedena u izmijenjenoj optužnici. Prvo je tvrdio da je sklapanje ugovora za zbrinjavanje otpada bilo financijski štetno za Zagrebački holding. Kako vještačenjem to nije potvrđeno, sada navodi da je riječ o neimovinskoj koristi do koje je došlo zbog pogodovanja pri sklapanju ugovora. No ne objašnjava kako je ta šteta koju spominje nastala - kazao je među ostalim Nikola Drobec, branitelj Ivana Tolića, jednog od optuženika u aferi Agram.

Drobec je danas na zagrebačkom Županijskom sudu iznio završnu riječ, a osim njega, završne riječi iznijele su i obrane Miljenka Benka i Filipa Čule. U završnom govoru Drobec je analizirao dokazni postupak i završni govor USKOK-a, pa je ustvrdio da je za kazneni postupak bitno dokazati namjeru za počinjenje djela, čega on, smatra, kod Tolića nije bilo.

- On je po struci ekonomist i nije ništa znao o javnim nabavama, no zato se oslanjao na svoje stručne službe, koje su mislile da su ostvarene sve pretpostavke za provođenje prethodnog postupka bez javne nabave - kazao je Drobec.

Govoreći o nezakonitom zapošljavanju, naveo je da ni tu nije dokazano djelo, navevši da odgovorna osoba može počiniti djelo zloporabom ovlasti. Čega, smatra, u ovom slučaju nema. Dodao je da su Zagrebački holding i Plinara trgovačka društva te zapošljavanja spadaju u radni odnos, o čemu oni imaju pravo slobodno odlučivati.