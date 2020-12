Hrvatski suverenisti traže ostavke članova Stožera civilne zaštite i imenovanje novih

Komentirajući najnovije rezultate vezane za epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista smatra kako čelni ljudi nacionalnog Stožera Civilne zaštite već danas trebaju podnijeti ostavku, a Vlada RH imenovati nove stručnjake u Stožer, koji nisu stranački obojeni te koji će pokušati s drugačijim pristupima suzbiti daljnje širenje Covid 19.

U priopćenju Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček podsjetio je kako su još prije svega nekoliko mjeseci sloganom ''Sigurna Hrvatska'' vladajući na parlamentarnim izborima dobili najveću potporu građana, a premijer se javno hvalio da je Vlada Republike Hrvatske pobijedila koronavirus.

- Danas je Republika Hrvatska sve samo ne epidemiološki sigurna država, a koronavirus je nažalost trenutno pobijedio i Stožer civilne zaštite i Vladu Republike Hrvatske, navodi se u priopćenju Hrvatskih suverenista. Dodaju i kako je prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) Republika Hrvatska i službeno najgora po broju aktivnih slučajeva koronavirusne bolesti na 100.000 stanovnika u protekla dva tjedna među europskim zemljama.

- Ovi podaci su nažalost dijelom i posljedica brojnih loših i kontradiktornih odluka Stožera civilne zaštite RH. Stožer nažalost nije uspio ovladati situacijom nego je svojim kontradiktornim odlukama napravio dodatnu pomutnju među građanima, istaknuo je Pavliček.

Govoreći o odlukama i izjavama koje su izazivale pomutnju podsjetio je na izjave da maske ne štite od koronavirusa, do toga da su te iste maske obavezne za sve u javnim prostorima pa čak i do kažnjavanja građana za nenošenje ili krivo nošenje istih. Tu je i odluka da školska djeca moraju biti odvojeni u svojim razrednim odjeljenjima, a istovremeno ta ista djeca zajedno dolaze istim autobusom u školu kao i da u crkvama može maksimalno biti 25 vjernika, do toga da do jučer u trgovačkim centrima broj kupaca gotovo da se i nije ograničavao i niz drugih nelogičnih odluka.