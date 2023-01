Hrvatska više ni po čemu nije 'tamo neki Balkan na kojem stalno netko puca'

Kad se, kao student (i) zemljopisa na sveučilištu u Pisi, našao pred poglavljem naslovljenim "Balkan", govori mi dobar prijatelj, profesorica je njega i ostale studente natjerala da prestanu voditi bilješke te da je saslušaju. Umjesto uobičajenih odrednica, rijeka, koordinata, gradova, linija, dala im je definiciju koja je išla protiv svih dotad korištenih principa. "Balkan je prvenstveno misaoni koncept."



Dala im je koji trenutak da promijene shvaćanje pojma regije iz fizičkog u konceptualno. Granice Balkana, ma koliko se svi, od geografa, preko povjesničara, do političara trudili ih jasno odrediti – i u tome se ne slažu – fleksibilne su. Balkan je, više nego i jedna druga regija lišena pravog geografskog sadržaja i ispunjena onim emotivnim. Stjecište civilizacija, prostor na kojem su se politika i stvarnost mijenjale kao nigdje, s amalgamom kultura, i brojnim narodima (jezično) presličnim da bi mnogima bilo ugodno, za malo ljudi ima pozitivne asocijacije. Oni koji su unutra, ne žele biti tamo, onima zaista daleko od tog prostora on je većinom sinonim za probleme. Lijepo je to prikazano u humorističnoj seriji "Zvonili ste, milorde" kad Teddy Meldrum, infantilni brat lorda Meldruma, vojni veteran s činom satnika i iskustvom rata, spominje neku od država u jugoistočnoj Europi gdje upravo izbija novi rat. Kad ga isprave da govori o krivoj zemlji, on, ne hajući, odmahne rukom i sažima: "Svejedno koja je. Sve je to Balkan, tamo uvijek netko puca."