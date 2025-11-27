Naši Portali
PRESTIŽNA NAGRADA

Hrvatska kampanja BORANKA u Beču osvojila prestižnu međunarodnu nagradu „Intercultural Achievement Award“
27.11.2025.
u 15:01

S velikim ponosom objavljujemo kako je kampanja Saveza izviđača Hrvatske – BORANKA – dobitnik ovogodišnje prestižne nagrade Intercultural Achievement Award (IAA) u kategoriji Sustainability – Održivost.

Intercultural Achievement Award (IAA) međunarodna je nagrada koju Ministarstvo europskih i međunarodnih poslova Republike Austrije svake godine dodjeljuje projektima iz cijelog svijeta. Ovogodišnja dodjela nagrade odvija se 12. godinu zaredom, a održana je u Beču u svečanoj dvorani Ministarstva. Dobitnici su odabrani od strane neovisnog žirija među više od 300 organizacija i projekata prijavljenih iz cijelog svijeta, a nagrade su dodijeljene u kategorijama Održivost, Inovacija, Nedavni događaji, Tehnologija, Mediji, Vjerske slobodne i Integracija u Austriji.

Nagradu za Boranku primili su Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske i glavni koordinator kampanje te Igor Mladinović, glavni kreativni direktor Imago Ogilvy grupe i direktor kreativne agencije HEARTH.

Nagradu je dodijelio državni tajnik Saveznog ministarstva za europske i međunarodne poslove Republike Austrije, Sepp Schellhorn.  Hrvatske predstavnike kampanje Boranka na dodjeli su osobno podržali i pozdravili Veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Austriji, Nj.E. gospodin Daniel Glunčić, Veleposlanica Republike Austrije u Republici Hrvatskoj, Nj.E. gospođa Yvonne Tončić-Sorinj te predstavnici Saveza izviđača Austrije.

Boranka je volonterski projekt kojeg je u 2018. godini pokrenuo Savez izviđača Hrvatske uz pomoć agencije Imago Ogilvy te u suradnji s Hrvatskih šumama, HGSS-om, Ravnateljstvom  civilne zaštite i mnogim drugim partnerima s ciljem pošumljavanja opožarenih područja Hrvatske. Masovni požari koji sve više devastiraju hrvatsku obalu i priobalna područja uništavaju goleme površine šuma, ostavljajući za sobom katastrofalne posljedice za okoliš. Zahvaljujući ovom projektu pošumljavanja zasađeno je više od 130 000 autohtonih vrsta, u sadnicama, sjemenu i žiru, uključeno više od 13,000 volontera u akcije pošumljavanja, provode se edukativne aktivnosti o zaštiti šuma i okoliša u školama i promovira se prekogranična suradnja.

Od 2021. godine kampanja Boranka, uz pomoć Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, postaje međunarodna kampanja te se u suradnji nacionalnih izviđačkih organizacija, širi prvo u Sjevernu Makedoniju, zatim u Crnu Goru, a od ove godine i u Bosnu i Hercegovinu. Boranka time postaje simbolom sjajne međunarodne suradnje i primjera dobre prakse kako se građani, a pogotovo mladi iz različitih kultura i nacija mogu ujediniti u borbi za bolji okoliš.

„Jako smo sretni što je jedna hrvatska kampanja, naša Boranka, osvojila jedno ovako značajno međunarodno priznanje i što je prepoznata kao najbolja ekološka kampanja na svjetskoj razini. Uspjeh Boranke temelji se na spoju ekološkog djelovanja, uključivanju mladih i zajednice te snažnim partnerstvima između civilnog društva, javnih institucija i privatnog sektora. Širenje Boranke u zemlje regije, uz pomoć Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, gdje su pomoć i dijeljenje iskustva u pošumljavanju opožarenih područja izuzetno potrebni, dovelo je ovu nagradu upravo u Hrvatsku, na što smo izuzetno ponosni.“ – izjavio je Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske i glavni koordinator kampanje Boranka.

Pokrenuta 2014. godine od strane Ministarstva europskih i međunarodnih poslova Republike Austrije, nagrada Intercultural Achievement Award (IAA) prepoznaje i nagrađuje izvanredne inicijative, kako lokalne tako i međunarodne, koje unapređuju suživot kroz umjetnost i kulturu, rad s mladima, promicanje ljudskih prava, održivost, integraciju i rodne ravnopravnosti. Od njezina osnutka, primljeno je više od 2 250 projekata iz preko 110 zemalja, a nagrađeno više od 70 projekata. Nagrade u ostalim kategorijama ove su godine dodijeljene projektima iz Austrije, Izraela, Kazahstana, Perua, Sjeverne Makedonije i Ugande.

