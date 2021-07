'Hrvatska će riješiti pitanje staro više od 300 godina. Bilo bi dobro da se ovi grintavci ne sekiraju'

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u središnjici HDZ-a premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije o aktualnim temama.

"Sutra je fizičko spajanje Pelješkog mosta, to nije otvaranje već jedan simbolički čin spajanja juga Hrvatske", kazao je premijer.

"Most je visok 55 metara, ako idete u Istanbul vidjet ćete da su njihovi mostovi malo viši. Vidim da ima puno komentara ljudi koji pišu tko je više dao za most. Svi znaju tko je prvi sugerirao izgradnju, to je bio HDZ. Ovo je strateško pitanje i svi se oko toga trebamo okupiti, svi su dali doprinos, netko više netko manje", kazao je.

"Hrvatska će riješiti pitanje staro više od 300 godina, most je prekrasan. Veselim se što ćemo iduće godine moći putovati do Dubrovnika kroz Hrvatsku. Kad bude otvaranje bit će pozvani svi. A sad bi bilo dobro da se ovi grintavci ne sekiraju", dodao je.

Što se tiče obljetnice Oluje kazao je da tamo neće biti svi članovi Vlade. "Nije to loša poruka, prošle godine je bilo važno kada je Milošević postao potpredsjednik Vlade i ta poruka je bila simbolična", kazao je.

"Lani smo napravili sve. Bila je to godina gesti, bila je to druga naša Vlada u kojoj je SDSS druga stranka u parlamentarnoj većini", dodao je. Kazao je da će što se tiče mjera sve biti kako treba na obljetnici Oluje.