Hrvati su gladni i žedni emocija i zbližavanja

Ovo je bilo nešto što u Hrvatskoj nismo doživjeli do sada i barem tu kod nas na Ruđeru će potrajati, sasvim sigurno. Mi smo se vratili na posao, svi smo puni energije, napunili smo baterije i želimo lijepo, još ljepše raditi u našempodručju u kojem radimo - rekla je, u dahu, prof. dr. sc. Iva Tolić, uspješna doktorica molekularne biologije zaposlena na prestižnom Institutu Ruđera Boškovića, no to je uglavnom bilo sve što smo iz nje uspjeli iscijediti.

Tijekom razgovora na temu optimizma koji je u društvu zavladao nakon uspjeha nogometne reprezentacije, ugledna znanstvenica smijala se poput djevojčice.

- I ja sam isto bila na ulicama cijeli dan, još uvijek ne mogu doći k sebi. Jedino što znam da je osjećaj predivan - ispričavala se prof. Tolić što nije kadra reći ništa “suvislije”.

Uistinu, euforija se ne stišava. Mala zemlja za velike snove i dalje sanja, a Dalićeva “vi niste normalni” upućena njegovim igračima prelila se na hrvatske ulice. Što je to bilo tako veliko u nogometnom srebru i zašto je reakcija na uspjeh Vatrenih bila tako masovna te možemo li zadržati optimizam u društvu upitali smo, osim dr. Tolić, i niz uglednih stručnjaka u svojim područjima.

