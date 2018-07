Hrvati hit u svijetu

Od trenutka kad je Hrvatska ušla u polufinale Svjetskog nogometnog prvenstva mediji diljem svijeta raspisali su se o vatrenima i njihovoj domovini. Tako čitamo o „najsportskijoj naciji na svijetu“, o zemlji najljepših žena, tisuću otoka, zemlji koja je svijetu dala kravatu, zemlji u kojoj se puno puši, koja je nedavno pobijedila u krvavom ratu, zemlji koja ima simpatičnu predsjednicu... Rade se usporedbe i analize, procjenjuju dosezi i mogućnosti...

Milijuni ljudi koji prate nogomet, od Aljaske do Novog Zelanda i od Ognjene zemlje do krajnjeg sjeveroistoka Rusije, bez obzira na njihovo obrazovanje i zanimanje, masovno su u internetske pretraživače upisivali pojam „Croatia“ i pokušali doznati još ponešto o zemlji koja se plasirala među četiri najbolje nogometne nacije svijeta. A svi koji se bave promocijom znaju da je danas u moru informacija, ponuda i reklama najteže izboriti se za nečiju pozornost, odnosno motivirati ga da sam počne istraživati o vama. Hrvatskoj je to, zahvaljujući našoj reprezentaciji, uspjelo.

