Hoćemo li u budućnosti zbog virutalne stvarnosti postati likovi iz omiljenih serija? Razgovarali smo sa stručnjakom o televizijskim trendovima

Televizor – kutija je to katodnih cijevi s vrtećim sličicama i pratećim zvukom koja još je pred šezdesetak godina bila glavno mjesto okupljanja svake obitelji. Kako su se nekad okupljale ispred kamina i slušale pucketanje vatre, tako su se tada moderne, televizijske obitelji posjedale u dnevnu sobu i gledale informativni program. Svoje su dane prilagođavale TV vodiču, a programe su gledale pozorno i uvijek na istom uređaju.

Sada, točno 72 godine nakon prve komercijalne upotrebe, gledanje televizije potpuno je drugačije iskustvo. Naime, promijenili su se i televizor, i televizija, ali i gledatelji. Televizor više nije ogromna i teška kutija, a televizija više nije samo na televizoru.

Televizija je sada zalutala na mnoštvo drugih uređaja s pristupom internetu. Gledatelji pak više nisu samo pasivni promatrači koji oslobađaju večer jer se na TV- u prikazuje filmski klasik. Filmski će se klasik ipak prilagoditi njima – prikazivat će se kad oni to budu htjeli.

Televizijski trendovi i navike gledatelja, očigledno su se promijenili. Kako bismo doznali koje su najveće razlike između televizije onda i danas te koji su uzroci silnih promjena, pričali smo s Marijom Fraculjem. Osim što je predavač na Algebri, Fraculj je stalni sudski vještak za marketing, k tomu ujedno i marketinški stručnjak te autor niza stručnih i znanstvenih članaka.

– Otkad se pojavila u kućanstvima krajem prve polovice prošlog stoljeća, televizija se spajanjem glazbe, slike i riječi te objedinjavanjem prednosti ostalih medija prometnula u, sve donedavno, primarni izvor informacija i zabave i najmoćniji masovni medij u svijetu – komentira Fraculj.

Samo 9 posto mladih ostalo vjerno tradiciji

On demand, ili televizija na zahtjev, jedna je od najvećih promjena koje su se televiziji dogodile. Zahvaljujući njoj, televizija se može gledati bilo gdje – na mobitelu tijekom putovanja do škole, ili pak na tabletu tijekom pauze za ručak. On demand platforma, poput EON TV-a, gledati se može i na pametnim televizorima s pristupom internetu, a osim što je dostupna na brojnim uređajima, korisnicima pruža velik broj raznovrsnih programa i bogat izbor filmova i serija.

Gledatelji, dakle, više nisu prikovani za televizor usred dnevne sobe, a sudeći prema rezultatima Nielsenovog istraživanja, to im se sviđa. Tako samo 9 posto gledatelja do 34. godine televiziju gleda na tradicionalan način. Najviše ju konzumiraju starije dobne skupine, a to je komentirao upravo Mario Fraculj.

– Ono što u najvećoj mjeri karakterizira današnjeg modernog gledatelja TV sadržaja jest kontrola. Streaming i on-demand usluge omogućuju mu da gleda što želi, kada želi i na kojem god uređaju želi. Gledatelji iz gotovo svih dobnih skupina sve manje gledaju tradicionalnu, linearnu televiziju s fiksnim vremenskim rasporedom programa. Milenijalci i pripadnici generacije Z televiziju doživljavaju kao nešto što mogu gledati na bilo kojem uređaju, televizoru, laptopu, tabletu ili pametnom telefonu – zaključuje Fraculj.

Prema istraživanju koje je provela europska agencija Kantar Media, gledatelji u dobnoj skupini do 24. godine gotovo pa uopće ne gledaju linearnu televiziju. Koriste ju samo u slučaju nekog događaja što znači da će na tradicionalan način pratiti jedino sportska natjecanja ili prijenose drugih aktualnih događanja. Također, koriste ju u slučaju kada se zažele, takozvanog, pasivnog gledanja – kada samo žele upaliti televiziju i gledati štogod trenutno mogu.

Nešto starije dobne skupine, gledatelji do 54. godine oni su koji kombiniraju linearno s nelinearnim gledanjem što znači da gledaju i tradicionalnu televiziju i onu on demand. Međutim, ispitanici iz istraživanja objasnili su kako on demand način gledanja prakticiraju većinom iz potrebe – kada na klasičnoj televiziji ne pronađu sadržaj za sebe. Pripadnici ove dobne skupine, čak i kada gledaju „na zahtjev“ preferiraju koristiti televizor kao odabrani uređaj dok mobitele, tablete i računala vole izbjeći.

Personalizacija i multitasking

Osim što sve više upotrebljavaju on demand televiziju, gledatelji žele da ona bude i personalizirana. To znači da na početnoj stranici svojeg on demand servisa preferiraju vidjeti sadržaj koji im je ponuđen na temelju dosadašnjih preferencija i navika gledanja. Upravo ovo, Fraculj izdvaja kao još jednu bitnu karakteristiku

– Današnje generacije žele personaliziranu televiziju koja će im nuditi odgovarajuće sadržaje ovisno o njihovom raspoloženju te im je važna prenosivost sadržaja, s uređaja na uređaj i s lokacije na lokaciju – komentira ovaj stručnjak.

– Eksplozivan rast broja mobilnih uređaja doveo je do fenomena „višeekranskog gledanja“ ili multiscreeninga kao popularne prakse s kojom raste i društvena dimenzija gledanja televizije – komentira Fraculj.

Pri „višeekranskom gledanju“, gotovo je svim ispitanicima televizija bila prvi ekran kojeg su kombinirali s drugim ekranom, a to je najčešće bio mobitel. Nakon mobitela, najpopularniji su tableti pa čak i prijenosna računala. Ovi drugi ekrani najčešće služe za pregledavanje društvenih mreža tijekom gledanja sadržaja na televiziji. Multiscreening je praksa koja gledateljima onemogućava koncentraciju samo na primarni sadržaj pa se pojavljuje i raspršenje fokusa.

Budućnost televizije

U budućnosti, televiziju i njezine gledatelje zasigurno očekuju još svakojake promjene, a Mario Fraculj ovdje ističe trend virtualne stvarnosti koji se već polako počeo uvoditi u TV sadržaje i gledateljima omogućavati još veću kontrolu.

– Ta će tehnologija omogućiti gledateljima da se ubace u TV seriju i gledaju kao da se nalaze tamo, pa čak i svojim aktivnostima utječu na radnju serije – nadodaje.

Nadalje, pretpostavlja se još veća prevaga on demand platformi nad klasičnom televizijom, i to upravo zato što pružaju više mogućnosti. Unatoč tome, nestanak klasične televizije nije vjerojatan jer njezino gledanje nije aktivnost usmjerena samo prema informiranju.

Gledatelji sadržaj konzumiraju i zbog nostalgije ili pak druženja s obitelji i prijateljima. Nadalje, prilagođavanje dana TV vodiču i iščekivanje početka serije nekim gledateljima i dalje pruža zadovoljstvo kojeg se neće odreći.

