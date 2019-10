HNS i 'bandićevci': Nismo tražili od HDZ-a da odustane od Kuščevića

Odluku da se Lovro Kuščević ipak ne imenuje u saborski Odbor za zakonodavstvo u SDP-u pozdravljaju, dok HDZ-ovi partneri HNS i "bandićevci" tvrde kako oni nisu tražili od HDZ-a da se odustane od imenovanja. Upravo je ova stranka, zajedno s drugim oporbenim strankama, ali i dijelom javnosti, burno reagirala na ideju da se čovjek pod istragom DORH-a imenuje u Odbor za zakonodavstvo, a čini se kako je baš taj pritisak utjecao na odluku HDZ-a da se odustane od spornog imenovanja.

- Mislim da je HDZ podcijenio reakcije javnosti na njihov prijedlog. Očekivali su da će to proći kao svako drugo imenovanje u odbor i da se to smatra tehničkim pitanjem, međutim ovo je bilo očito političko pitanje i HDZ je ocijenio da bi inzistiranje na tom prijedlogu, a posebno prijetnje opoziciji o smjeni svih njihovih članova odbora, nanijelo veliku političku štetu i zbog toga su povukli ručnu. Prijedlog je još formalno u proceduri, samo se o njemu danas neće glasati – komentirao je predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk. Ne zna, dodaje, jesu li HDZ-ovi partneri napravili pritisak da se odustane od Kuščevićevog imenovanja.

- U ovom trenutku nemam dovoljno informacija o događajima unutar vladajuće većine baš po tom pitanju. Vjerujem da je i kod partnera nastupilo određeno olakšanje – drži Bauk.

Predsjednik Kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić kaže da njegova stranka nije radila pritisak na svoje partnere, HDZ, da se Kuščevića ne izabere u Odbor za zakonodavstvo.

- To je autonomna stvar svakog kluba kojeg će predstavnika kandidirati u radno tijelo. Što se nas tiče, mi ne bismo u taj Odbor kandidirali osobu koja je u određenim procesima. Međutim, poštujemo odluke klubova, neovisno je li riječ o vladajućima ili oporbenima, to je njihova odgovornost i njihova autonomna odluka - odgovorio je Batinić na pitanje bi li HNS-ovci glasali za Kuščevića da je ipak predložen za člana Odbora.

- Ovo je specifičan Odbor. Postoje određeni odbori gdje mi iz HNS-a ne bismo predložili nikoga nad kim se provode istražne radnje, mi bi poštivali odluku svih klubova. To je njihova odgovornost i oni snose odgovornost za svoj odabir - kaže Batinić.

Pritisak nije radio ni Bandićev klub, tvrdi predsjednik tog kluba Kažimir Varda.

- Ja pretpostavljam da se sam povukao iz onoga što smo čuli na Klubu s HDZ-om da se danas ne imenuje o njegovom imenovanju i da se povlači prijedlog. Nisu to objasnili, a da sam ja u toj poziciji, sam bih se povukao. Pritisak javnosti i saborskih zastupnika, bez obzira na presumpciju nevinosti, koja je u politici diskutabilna, to mora biti osobna odluka čovjeka na koje se to odnosi. Ja bih se sam povukao u tom slučaju. A što se tiče našeg kluba, vi znate kako mi glasujemo, po savjesti i takav bi bio dogovor u klubu – rekao je Varda.

Da se ipak glasovalo o Kuščevićevom imenovanju, Varda kaže da bi svom klubu i ovaj put rekao da glasuju po savjesti, dok bi on podržao ovo imenovanje.

- Ja osobno bih glasovao za imenovanje jer je to rutinski postupak i svaka stranka ima pravo na određeni broj ljudi po odborima, i to bi za mene predstavljalo rutinu. Iako bih se ja na njegovom mjestu povukao – naglašava Varda.

