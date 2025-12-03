Hitler je imao Kallmannov sindrom, ali nismo sigurni da je imao mikropenis

Nema osobe u svjetskoj povijesti koja tako dugo nakon svoje smrti zaokuplja javnost. Adolf Hitler , predvodnik jednog od najstrašnijih zločina u povijesti čovječanstva, i osamdeset godina nakon smrti ostaje predmet proučavanja: kako je uspio potaknuti desetke milijuna ljudi da slijede njegovu ubilačku ideju pokoravanja svijeta i eliminacije skupine kojoj je pripisivao krivnju za vlastite neuspjehe i nesreću države u kojoj je živio. Zahvaljujući novim istraživačkim metodama, proučavanje Hitlera više nije samo u domeni povjesničara i arheologa, nego se sve više širi i na područje genetike. Jer, uskoro će se u uglednom znanstvenom časopisu pojaviti znanstveni rad o sekvenciranju Hitlerova DNK. O tome je već snimljen sasvim ozbiljan dvodijelni dokumentarac o kojem bruji cijeli svijet, a mi ćemo ga na kanalu Viasat History moći vidjeti 1. i 2. prosinca od 20 sati. Imali smo ekskluzivnu priliku razgovarati s dvoje znanstvenika uključenih u ovo jedinstveno istraživanje, a oni su nam potvrdili, ali i opovrgnuli dosta informacija koje su se proteklih tjedana pojavile u svjetskim medijima. Dr. Alex Kay voditelj je Katedre ratovanja na Sveučilištu Potsdam u Njemačkoj. Objasnio nam je kako je uopće došlo do ovakve mogućnosti.