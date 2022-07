HIGHLANDER će na Velebitu okupiti više od 800 zaljubljenika u planinarenje

HIGHLANDER se po šesti puta vraća na Velebit! Najambiciozniji planinarki event u Hrvatskoj, koji se s Velebita proširio na još 15 zemalja svijeta održava se i ove godine, a o svim detaljima razgovarali smo s prvim čovjekom HIGHLANDERA, Juricom Baraćem.

1. Što možemo očekivati na Velebitu ove godine od 20. do 25. kolovoza?

HIGHLANDER Velebit ove se godine održava u nešto ranijem izdanju, odnosno mjesec dana ranije u odnosu na prethodne godine, no i dalje očekujemo preko 800 sudionika koji će svoj dolazak na događaj ili odlazak s njega moći dodatno začiniti uživanjem na našem predivnom Jadranu – što je i bila glavna misao prilikom definiranja datuma događaja za ovu godinu. Što se samog programa događaja tiče, kao i svake godine do sada, sudionike očekuje bogat edukativan i zabavni program popraćen mnogobrojnim izazovima, avanturama i, naravno, čarobnim stazama Velebita.

2. Kažete da to nije utrka već avantura, što točno pod time mislite?

S obzirom na to da je današnji život toksičan i prebrz te jednostavno prepun stresa i briga – ideja je da HIGHLANDER-om uspostavimo određeni balans. Prilikom stvaranja i razrade koncepta HIGHLANDER-a htjeli smo stvoriti okupljanje koje će ljudima biti gušt i na kojem će iskusiti pomicanje vlastitih granica te promišljati o tome kako bolje živjeti, biti bolja osoba i kako očuvati prirodu oko sebe. Sve navedeno preraslo je u jedan pokret, koji već sada okuplja ljude iz više od 15 zemalja svijeta željnih ovih prijeko potrebnih promjena. Nama je osobno najdraži baš ovaj HIGHLANDER koji se održava kod nas ''doma'' i jedini čija ruta prolazi iznad tisuću otoka, a s kojim je ujedno i pokrenuta cijela ova planinarska avantura.

3. Kada i gdje je HIGHLANDER avantura uopće osmišljena i pokrenuta?

Nakon dugogodišnjeg rada u event industriji kolega Igor Mlinarević, koji je idejni začetnik HIGHLANDER-a, shvatio je kako je sve postalo jako stresno te ga je to nagnalo da planinarenje, koje mu je oduvijek bilo strast, spoji s poslom i pokrene outdoor festival. Nakon nekoliko godina rada na istom, 2016. godine nastao je današnji HIGHLANDER koji je od prvoga dana vrlo jednostavan kako u svojoj izvedbi, tako i u vrijednostima.

4. Koliko se do danas proširila i jeste li očekivali takav interes?

Od početka je HIGHLANDER osmišljen kao pokret koji će okupljati ljude koji žele napraviti promjenu te je kao takav i postavljen za vrlo široku publiku, odnosno da otvorenih ruku prigrli sve one koji od planeta žele napraviti bolje mjesto za život. Naravno, poslovno gledajući, tada nismo razmišljali o ovim razmjerima, no s vremenom smo shvatili da ova ideja ima svjetski potencijal i u poslovnom smislu te smo tako krenuli u Avanturu života.

Cilj nam je organizirati HIGHLANDER na svakom kontinentu, na svim ikoničnim lokacijama svijeta i kroz par godina imati i milijun sudionika – mislim da smo na dobrom putu da to i ostvarimo.

5. Planinarenje je sve popularnija aktivnost zadnjih godina, a posebno je doživjelo boom u vrijeme pandemije. Koji je po vašem mišljenju razlog što se sve više ljudi okreće takvom načinu provođenja vremena?

Kako sam i ranije napomenuo, način na koji živimo jednostavno je neodrživ jer ljudi počinju ''pucati po šavovima'' te je nužna promjena u našem načinu života. To ne znači da moramo odbaciti aute, računala, e-mailove, sastanke, posao - ne - samo trebamo uvesti više balansa u naš život. Sve to postaje jasno kada provedeš 3 do 5 dana na planini gdje se imaš vremena odmaknuti od užurbanog i stresnog života, zaista promisliti o tome kako živiš, koliko je lijepo doći po energiju u prirodu te koliko je malo zaista potrebno za sreću i kako već jako puno imaš. Ljudi su to osjetili i zato je outdoor scena jednostavno eksplodirala te je stoga sljedeći veliki tržišni bubble, kao što je digital trenutno, wellness/selfness – tržište brige o sebi, hrani koju konzumiramo te prirodi i planetu na kojem živimo.

6. Je li bavljenje ovom aktivnošću komplicirano u smislu opreme i edukacije?

Ovisi o tome kako se na to pogleda, ali u suštini nije komplicirano. Bitno je napomenuti kako kvalitetna oprema znači i puno bolje iskustvo na planini, a nju ionako imate godinama. Tako da bi moj savjet bio da se na njoj ne štedi jer se s druge strane radi o najjednostavnijoj mogućoj aktivnosti gdje izađeš u prirodu i hodaš. Kao i o svemu drugom u životu, bitno se educirati te je to također još jedna od vrijednosti HIGHLANDER-a jer putem njega konstantno educiramo naše sudionike – kako na samom događaju tako i prije te poslije njega.

7. Tko sve sudjeluje u HIGHLANDER avanturi?

Raspon godina i zanimanja naših sudionika jako je širok – što nam je i bio cilj od samoga početka. Htjeli smo napraviti događaj u kojem će svatko moći uživati i biti dijelom projekta. Od vojnika, umjetnika, sportaša, do poslovnjaka, organizatora, djece… Najmlađi sudionik je u trenutku uspješnog prolaska svih 100 kilometara HIGHLANDER rute imao 8 godina, a najstariji sudionik na događaju imao je 77 godina. Uz obitelj, prijatelje i radne kolege ljudi na događaj često dolaze i sa svojim psima.

8. Koliko je potrebno biti fizički spreman?

Lagao bih kada bih rekao da se na događaj može doći bez pripreme jer je prije samog dolaska na Velebit ipak potrebno prethodno hodati i trenirati – samo kako bi iskustvo tijekom samog događaja bilo bolje i zanimljivije! Recimo, idealno bi bilo šest mjeseci prije događaja barem jednom mjesečno otići na jednodnevno ili dvodnevno planinarenje te zadnja 3 mjeseca prije događaja pojačati daljinu i intenzivnije hodati s većim opterećenjem kako bi se tijelo naviklo na veće napore i ojačalo, ali i kako bi se testirala i prilagodila oprema (npr. tenisice za trail trčanje/gojzerice).

9. Možete li podijeliti neke anegdote ili zanimljive priče od prijašnjih godina?

Kako je ovo avantura života, ima ih bezbroj, ali recimo svojim sam očima na Velebitu vidio kako je vjetar odnio sudionikov šator preko vrha planine ravno prema moru – i to prvi dan događaja, dok je jedna sudionica na cilju događaja skinula cijelu kožu na tabanu! Isto tako, sudionici u Crnoj Gori su se žalili kako su vidjeli nekoliko vukova na trasi. Uz sve to, na HIGHLANDER-u je bilo i par prekida veza, ali i nekoliko novih parova...tijekom HIGHLANDER-a se zaista dogodi puno toga i sve to ga čini avanturom!

10. Koliko vam u realizaciji HIGHLANDER-a pomaže HGSS? Tko još stoji iza organizacije?

HGSS je naš partner od prvoga dana i bez njih ovaj je događaj nemoguć. Dečki i cure su sjajni svake godine i do sada nismo imali niti jedan ozbiljan problem na planini zahvaljujući njihovoj spremi i susretljivosti. Osim samog angažmana na Velebitu, zajedno radimo na razvoju sigurnosnih planova za druge događaje i lokacije – hvala im na svemu. Iako je događaj poprilično jednostavan, iza cijele priče stoji velika organizacija – od volontera, vojske, vodiča, planinara, marketinga, sponzora, institucija, umjetnika i brojnih drugih koji s nama rade praktički cijelu godinu na pripremi događaja jer kada je riječ o sigurnosti i doživljaju avanture – tu nema kompromisa.

