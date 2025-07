HDZ 2.5; sve za dom, ZDS ni za što

Ukazanje “Gospe od dronova” to definitivno nije, ali ne možemo reći da na “povijesnom koncertu” prije tjedan dana ili oko njega nije bilo nikakvih čudesa. Pod jedno od njih na prvi bi se pogled mogao podvesti istup Davora Božinovića koji, prigodno odjeven u crno, naciji objašnjava važnost zajedništva, ljubavi prema domovini i drugih “vrijednosti koje nas povezuju”.



Treba, međutim, primijetiti da je od visoke pozicije na Pantovčaku iz vremena Stipe Mesića do današnjih “vrijednosti koje nas povezuju”, i koje dijeli s Thompsonovim obožavateljima, Božinović ipak morao prijeći prilično dug put. Na to ga je, jasno je, dijelom prisilila i pozicija ministra unutarnjih poslova koji je, treba i to reći, bez greške odradio posao na osiguranju skupa s pola milijuna ljudi, a srce tog skupa, ma što tko govorio, ipak nije bila molitva ni duhovna obnova. Bio je to, prije i nakon svega, emocijama izrazito nabijen koncert s jasnim političkim predznakom.