Halid Bešlić, čovjek kojemu nisu trebali mostovi da bi prelazio na drugu stranu

Kada je objavljena vijest o smrti Halida Bešlića, dogodilo se nešto neobično. Javno su se, na svojim društvenim mrežama i u novinama, ražalostile vođe sva tri bosanskohercegovačka naroda. A da ta žalost nije bila nimalo formalna, nego su riječi kojima je izražavana autentično svjedočile o emocijama ožalošćenih. Potom je prilično sadržajno pismo sućuti obitelji i prijateljima uputio potpredsjednik srpske Vlade i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić. U isto vrijeme izraze žalovanja objavio je HDZ-ov kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Dragan Primorac, a onda i mnogi hrvatski lokalni političari, iz različitih političkih stranaka. I začudo, nitko od sve te inače krajnje proračunate čeljadi nije vodio računa o tome kakve će političke konotacije zadobiti njihova reagiranja.