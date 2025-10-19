Naši Portali
Miljenko Jergović

Halid Bešlić, čovjek kojemu nisu trebali mostovi da bi prelazio na drugu stranu

19.10.2025. u 09:34

Halidu Bešliću uspjelo je da živi iznad institucionaliziranog ljudskog zla. On s duhom turbofolka, kao ni s ratničkom i nacionalističkom muzikom najeminentnijih predstavnica i predstavnika žanra, nikada nije imao ništa

Kada je objavljena vijest o smrti Halida Bešlića, dogodilo se nešto neobično. Javno su se, na svojim društvenim mrežama i u novinama, ražalostile vođe sva tri bosanskohercegovačka naroda. A da ta žalost nije bila nimalo formalna, nego su riječi kojima je izražavana autentično svjedočile o emocijama ožalošćenih. Potom je prilično sadržajno pismo sućuti obitelji i prijateljima uputio potpredsjednik srpske Vlade i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić. U isto vrijeme izraze žalovanja objavio je HDZ-ov kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Dragan Primorac, a onda i mnogi hrvatski lokalni političari, iz različitih političkih stranaka. I začudo, nitko od sve te inače krajnje proračunate čeljadi nije vodio računa o tome kakve će političke konotacije zadobiti njihova reagiranja.

