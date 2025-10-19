Halid Bešlić, čovjek kojemu nisu trebali mostovi da bi prelazio na drugu stranu

Kada je objavljena vijest o smrti Halida Bešlića, dogodilo se nešto neobično. Javno su se, na svojim društvenim mrežama i u novinama, ražalostile vođe sva tri bosanskohercegovačka naroda. A da ta žalost nije bila nimalo formalna, nego su riječi kojima je izražavana autentično svjedočile o emocijama ožalošćenih. Potom je prilično sadržajno pismo sućuti obitelji i prijateljima uputio potpredsjednik srpske Vlade i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić. U isto vrijeme izraze žalovanja objavio je HDZ-ov kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Dragan Primorac, a onda i mnogi hrvatski lokalni političari, iz različitih političkih stranaka. I začudo, nitko od sve te inače krajnje proračunate čeljadi nije vodio računa o tome kakve će političke konotacije zadobiti njihova reagiranja.
Halidu Bešliću uspjelo je da živi iznad institucionaliziranog ljudskog zla. On s duhom turbofolka, kao ni s ratničkom i nacionalističkom muzikom najeminentnijih predstavnica i predstavnika žanra, nikada nije imao ništa
Ne propustite
Naša pjevačica pobjegla je iz Zagreba, u ovom mjestu pronašla je toliko željeni mir: 'Spasilo mi je život'
FOTO Tko je prezgodna supruga Andreja Plenkovića? Praktična je vjernica, a evo gdje su se upoznali
Bad Blue Boysi napravili su nešto što je šokiralo Maksimir: Ovo dugo vremena nije viđeno u Zagrebu
Gdje su nestali vrganji? Pitali smo gljivare što se događa s omiljenim šumskim plodovima i zašto im cijena skače
Želite prijaviti greške?
Zagrebačka vlast baca ustaše kroz vrata, a onda ih opet dovodi kroz prozor
Ako je suditi po ishodu glasanja, HDZ-ovi zastupnici nemaju ama baš ništa protiv pravobraniteljice
Trump naredio brzo razoružavanje Hamasa: 'Samo jednom rječju mogu pokrenuti rat'
Hoće li ikada moći privesti Putina na optuženičku klupu? 'Želimo da agresori osjete pravdu'
Još iz kategorije
Vojni proračun HV-a šaptom pao. Hrvatska jedina u NATO-u ispod 2 posto BDP-a
Cijele su 2025. godine Plenković i Anušić slavili jer smo dostigli NATO-ov cilj, a onda je, zbog štednje, kao i uvijek prije, prvo srezano MORH-u, 164 milijuna eura
Nešto od truleži u državi hrvatskoj izbija iz Beroševa slučaja i zaudara na sve strane
Izabravši nekadašnju matičnu bolnicu, posao u bijeloj kuti i sa skalpelom u ruci, donedavni ministar izložio se javnoj kritici da je umjesto kazne dobio nagradu
Kina je dokazala američkom predsjedniku da i ona ima oružje za njegov trgovinski rat, a još važnije – spremna ga je upotrijebiti
Kinezi su prije Xijeva dolaska na vlast donijeli zakone za centralizaciju rudnika strateških sirovina
Putin jako dobro razumije Trumpovu snagu i slabosti
U vrijeme kada je bilo sve primjetnije da Trump staje na stranu Ukrajine, Putin ga je dobio na telefon i ponovno ponavljao sve što ovaj želi čuti
Nije sve usporedivo, sastojci za uspjeh nisu isti, ali evo zašto se Kosovo spominje kao primjer za Gazu
Sastojci za preslikavanje kosovskog uspješnog primjera na Gazu ipak još nisu sasvim tu, ali usporedba je zanimljiva i može poslužiti kao smjer
Carine i nedostatak radne snage nakon masovnih deportacija imigranata već negativno utječu na život Amerikanaca
Blokada vlade koja je u tijeku mogla bi biti dodatno problematična za zdravlje gospodarstva, a neposredni uzrok je odbijanje demokratske manjine u američkom Senatu da podrži republikanski prijedlog zakona o proračunu bez vraćanja pogodnosti zdravstvenog osiguranja
Nagrada mu je izmaknula četvrti put, može se reći da je Trump sasvim Nobel-labilan
Slušajući pak Trumpove izjave, čini se kako mu je glavni motiv zašto je toliko zapeo za Nobela, upravo želja da se “izjednači” sa svojim arhineprijateljem Obamom
Memento veritatis: dok tijela i istina ne stignu, mir je samo predah. A sveti rat ne postoji
Alon Nimrodi kaže da on i bivša supruga osjećaju "strašno olakšanje" što su dobili tijelo svoga sina, ali da "borba" nije završena dok se preostalo 21 tijelo ne vrati u Izrael
Zagrebačka vlast baca ustaše kroz vrata, a onda ih opet dovodi kroz prozor
Kratkovidan političar i loš pjesnik, ali izvrstan prevodilac koji je sam vrsno preveo cijelu Bibliju – i njemu će biti oduzeta ulica u Ivanjoj Reki. Kao i Filipu Lukasu, dugogodišnjem predratnom i ratnom predsjedniku Matice hrvatske, koji je Poglavnika jednom pozdravio službeno po uspostavi NDH