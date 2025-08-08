Gužve i zastoji na cestama, kolone su pred naplatama Demerje i Lučko

Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je HAK
A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:
- povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera;
- u smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerje (2 km) i Lučko (2 km);
- između čvora Ogulin i naplate Lučko te između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni u pokretu uz kratkotrajne zastoje;
- zbog prometne nesreće između tunela Krpani i tunela Sveti Rok, na 214. km u smjeru Zagreba, vozi se otežano u koloni od oko 4 km.
A2 Zagreb-Macelj:
- pred naplatom Trakošćan u smjeru Slovenije kolona je oko 1,5 km, a povremeno se zatvara tunel Frukov Krč;
- zbog povećanog priljeva vozila od zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera.
A3 Bregana-Lipovac:
- između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje;
- kolona teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije je oko 2 km, a osobnih oko 1 km.
A7 Rupa-Rijeka-Šmrika:
- povećana je gustoća prometa između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika u oba smjera;
- na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije/Istre kolona je oko 2 km;
- zbog prometne nesreće između odmorišta Vrata Jadrana i čvora Učka u smjeru Rupe vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine.
Istarski ipsilon (A8/A9):
- usporeno se vozi između tunela i čvora Učka u oba smjera.
Jadranska magistrala (DC8):
- usporeno se vozi u Solinu, Stobreču, Podstrani, Omišu i Makarskoj.
Krčki most (DC102):
- povećana je gustoća prometa u oba smjera.