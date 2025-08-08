Gužve i zastoji na cestama, kolone su pred naplatama Demerje i Lučko

Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je HAK

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

- povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera;

- u smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerje (2 km) i Lučko (2 km);

- između čvora Ogulin i naplate Lučko te između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni u pokretu uz kratkotrajne zastoje;

- zbog prometne nesreće između tunela Krpani i tunela Sveti Rok, na 214. km u smjeru Zagreba, vozi se otežano u koloni od oko 4 km.

A2 Zagreb-Macelj:

- pred naplatom Trakošćan u smjeru Slovenije kolona je oko 1,5 km, a povremeno se zatvara tunel Frukov Krč;

- zbog povećanog priljeva vozila od zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera.

A3 Bregana-Lipovac:

- između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje;

- kolona teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije je oko 2 km, a osobnih oko 1 km.

A7 Rupa-Rijeka-Šmrika:

- povećana je gustoća prometa između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika u oba smjera;

- na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije/Istre kolona je oko 2 km;

- zbog prometne nesreće između odmorišta Vrata Jadrana i čvora Učka u smjeru Rupe vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Istarski ipsilon (A8/A9):

- usporeno se vozi između tunela i čvora Učka u oba smjera.

Jadranska magistrala (DC8):

- usporeno se vozi u Solinu, Stobreču, Podstrani, Omišu i Makarskoj.

Krčki most (DC102):

- povećana je gustoća prometa u oba smjera.