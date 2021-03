Grmoja: Zanimljivo je da toliko dugo DORH reagira; Bošnjaković: Žao mi je sudaca koji čestito rade svoj posao

O problemima u hrvatskom pravosuđu u večerašnjem Otvorenom govorili su predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec, predsjednik Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije Nikola Grmoja (Most), predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković (HDZ) i Mišel Jakšić (SDP), predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe.

Osvrćući se na slučaj Zdravka Mamića, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec kazao je kako nije primjereno da se suci druže s osuđenicima ako je to bilo u vrijeme dok se vodio postupak. Također je istaknuo da je u interesu svih sudaca da se Mamićeve optužbe detaljno ispitaju te da se u skladu s utvrđenom istinom onda dalje i postupa.

Što se tiče sudaca koji su feštali s Kerumom u njegovoj konobi, rekao je da je predsjednik Vrhovnog suda je pokrenuo postupke radi povrede kodeksa sudačke etike.

- Sudačko vijeće Visokog upravnog suda je za jednog suca utvrdilo da je došlo do povrede sudačkog kodeksa, sudačko vijeće Županijskog suda je utvrdilo da nema povrede kodeksa. Sada sve ovisi o tome hoće li se predsjednik Vrhovnog suda žaliti na odluku sudačkog vijeća u Splitu i onda će o tome odlučivati etičko vijeće, objasnio je Kontrec.

Predsjednik Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije Nikola Grmoja (Most) kaže da bi u ozbiljnoj državi ovakve optužbe rezultirale nečim, barem ostavkama makar ovih sudaca koji su se družili s osuđenikom.

- Ovi suci što su se družili, slučaj u Splitu, sudačko vijeće je odredilo da nema nikakve povrede. Kakva poruka se šalje hrvatskim ljudima, nitko ne snosi odgovornost za svoje postupke, zato smo prvaci u Europi po percepciji korupcije, rekao je Grmoja.

- Ne znam jesu li optužbe gospodina Mamića istinite ili se on sad pokušava izvući iz teške situacije u kojoj se nalazi. Ali sama činjenica da su se ti ljudi s njim družili, ako uzmemo u obzir da ovo i nije istina, čudno je da predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa na ove optužbe ništa ne ništa ne poduzima. Da mene netko optuži da mi je dao ovolike novce, ja bih tužio gospodina Mamića. Ovo nije prva optužba protiv njega, a on samo kaže da ne želi komentirati, ustvrdio je Grmoja.

Kaže da će sutra pokušati inicirati jedan sastanak oporbe i vidjeti što se može učiniti preko Odbora za pravosuđe.

- Možda ponovno ići s Istražnim povjerenstvom. Ja ne znam zašto HDZ odbija uporno Istražno povjerenstvo koje bi se bavilo utjecajem na pravosuđe. Vidimo da je gdin. Mamić pokušao utjecati na pravosuđe, etičkim ponašanjem samih sudaca koji konstantno krše sudački kodeks, koji se ne ponašaju u skladu sa svojom funkcijom. Ovo nije prvi takav slučaj, rekao je.

Kaže da te optužbe trebaju ispitati institucije.

- Zanimljivo je da toliko drugo DORH reagira, ali pitanje bi bilo da g. Mamić nije izašao s ovim optužbama, koliko bi mi čekali da oni jave da vrše izvide i da su zatražili međunarodnu pomoć. Ovo nije prvi puta da DORH tako reagira, rekao je Grmoja.

Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković (HDZ) kaže kako Državno odvjetništvo treba utvrditi sve činjenice.

- Javnost svakako treba znati jesu li oni na tome 5 mjeseci nešto radili ili nisu, jesu li tražili međunarodnu pomoć. Sve su to podaci koji neće ugroziti nikakvu istragu ni postupak i mislim da oni trebaju to dati. Pozivam još jednom državno odvjetništvo, USKOK i sve institucije da ovaj postupak obave brzo i da se to rasvijetli. Žao mi je sudaca koji čestito rade svoj posao, imamo velik broj sudaca koji sjajno rade svoj posao, njih sve ovo dovodi u situaciju da ih je sramota reći gdje i što rade i zato smatram da ovo treba što brže raščistiti, poručio je Bošnjaković.

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić (SDP) kaže kako je ovo definitivni pokazatelj koliko je duboko to naše "dno dna" kada pričamo o hrvatskom pravosuđu.

- Hrvatsko pravosuđe je rak ovog društva, i to ne rak koji razdire same temelje ove države i ovoga društva, već značajno utječe i na gospodarstvo. Zaboravili smo u ovom uvodu na stečajne postupke i aferu koja se nedavno otvorila, rekao je poručivši da je sada svima jasno da je potreban duboki rez u hrvatskom pravosuđu zbog svih ljudi koji očekuju pravdu, zbog gospodarstva koje očekuje jasne zakone i zbog svih mladih i poštenih ljudi koji rade u pravosudnom sustavu.



Damir Kontrec kaže da su suci prošle godine riješili milijun i 196 tisuća predmeta.