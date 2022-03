Grmoja: Ako negdje osvane da se Grmojina žena učlanila u SDSS, nemojte se čuditi

Zastupnici oporbe, a posebno Mosta, danas su tijekom rasprave o godišnjem izvješću o državnim potporama za 2020. osuli pravu paljbu kritika na način dodjele državnih potpora koje su u 2020. iznosile 21 milijardu kuna. U kritikama su posebno žestoki bili Mostovi Zvonimir Troskot, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić i Nikola Grmoja koji te potpore smatraju netransparentnima, nepravednima i nemoralnima, ističući između ostalog i slučaj potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića iz SDSS-a, uz čije se ime vežu sumnja i istraga o mogućem nezakonitom urgiranju oko dodjele sredstava za potporu.

– Kroz potpore je podijeljeno 5,8% BDP-a. To je golemi novac. I postavlja se pitanje je li to prava državna politika? Odnosno, ne bi li, s obzirom na to da znamo da se potpore dijele po babi i stričevima, bilo bolje ići u rasterećivanje građana i poduzetnika? – zapitao je na početku rasprave Nikola Grmoja (Most) da bi u jednom od idućih javljanja spomenuo i svoju suprugu.

– Žena mi je diplomirala 2006. i ne može naći posao. I sad mi kaže da će se učlaniti u SDSS. Ja je pitam: "A zašto ne u HDZ?" Uzvratila mi je da je HDZ kao bara s puno krokodila, a da u SDSS-u ima bolje šanse. Dakle, ako negdje osvane natpis da se Grmojina žena učlanila u SDSS, nemojte se čuditi – kazao je Grmoja.

Marija Selak Raspudić prozvala je pak premijera Andreja Plenkovića da je današnjim sastankom s predstavnicima oporbe (oko pada drona u Zagrebu i situaciji s Ukrajinom, op. a.) namjerno onemogućio raspravu o tako važnoj temi kao što je dodjela državnih potpora. Optužila je i cijelu oporbu zbog nesudjelovanja u "tako važnoj temi" jer je sabornica skoro prazna.

