VIDEO Gradonačelnik veliča četnike, ne zna kako se zovu beskućnici, a hvali se penetracijom u građane

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić napravio je još jedan gaf tijekom predizborne kampanje u Srbiji, zbog čega je ponovno završio kao predmet ismijavanja na društvenim mrežama. Prilikom otvaranja beogradskog prenoćišta za beskućnike kazao je: "Došli smo danas ovdje, u privremeno prenoćište za, za…. Kako se oni zovu?", rekao je Šapić i okrenuo se suradnicima, koji su mu "šapnuli" točan odgovor, pa je i on to ponovio. "Za beskućnike", rekao je nakon što je dobio potvrdu. Mjesec dana ranije izjavio je da je 5000 beskućnika na ulicama Beograda dokaz da je grad na čijem je čelu postao metropola, jer "najbogatiji gradovi imaju problem s beskućnicima". "To je, nažalost, potvrda da Beograd zaista postaje jedna europska metropola, pošto nema grada u Europi koji nema beskućnike. Imaju ih čak i gradovi poput Pariza, Londona, Madrida i Rima. Da ne pričam o SAD-u, gdje na 100 metara od Bel Aira i Beverly Hillsa, gdje žive najbogatiji, ljudi preturaju po kantama", dodao je Šapić.

Samo nekoliko dana prije najnovijeg nepromišljenog istupa, Šapić je, dok je gostovao na Happy TV, imao još jedan gaf. Fokus razgovora bio je na tome kako mu je kontrola nad gradskim službama omogućila znatno veći utjecaj na stanovništvo grada. Šapić je to objasnio izrazom "penetracija u građane Beograda". "Naravno da mi je gradski aparat omogućio daleko veću penetraciju u čitavo stanovništvo i građane našeg grada i to sam na kraju krajeva i uradio", izjavio je Šapić tijekom emisije. Šapić je tijekom intervjua naglasio neke od postignuća tijekom svog mandata, ali nije detaljno objasnio šta podrazumijeva pod "penetracijom".

Ova izjava izazvala je različite reakcije među građanima, a mnogi korisnici društvenih mreža se pitaju o stvarnom značenju ovog pojma u kontekstu upravljanja gradom.

možda ti ne znaš “kako se oni zovu” ali zato svi znaju da se ti zoveš aleksandar šapić kad treba da ti kunu devet (9) kolena unapred i unazad zbog toga što si sjebao čitav beogradski saobraćaj i što si stoka nevidjena https://t.co/EjEXRysjaP — no tengo tiempo para un novio (@balkaanya) November 21, 2023

Predsjednik Privremenog organa Beograda i doskorašnji gradonačelnik Aleksandar Šapić bivši je uspješan vaterpolist poznat po veličanju četnika, a u javnosti ga se optužuje za bespravnu gradnju, korupciju i druge malverzacije. No, najpoznatiji je po gafovima. Našao se u problemu i kad je htio reći kako se pepeo nakon kremiranja stavlja u urne, ali u njegovom slučaju to je bila - urma… "Tamo će se kremirati životinje, kao i ljudi, a onda će se urma ostavljati ovdje ili na nekom drugom groblju", izjavio je Šapić.

Hit na mrežama postao je i kad je u emisiji na RTS-u pokušao objasniti kako je problematično što se u Beogradu velik broj ljudi vozi sam u automobilu.

"Ja sam, jednom prilikom kad sam se sam vozio, brojao. Nisam mogao naći automobil gdje ima više od jednog vozača. Sve su to objektivni problemi...", rekao je Šapić. Kada ga je voditeljica prekinula i podsjetila da se i on vozio sam, ostao je zatečen.

U svijetu vaterpola smatra ga se jednim od najboljih igrača u povijesti toga sporta u Srbiji. Status sportske ikone brzo je unovčio te 2009. Nakon završetka karijere, bacio se u politiku i postao pomoćnik gradonačelnika Beograda. Prvi čovjek glavnog srpskog grada bio je tada Dragan Đilas te ga je instalirao na mjesto šefa Demokratske stranke (DS) u Beogradu. Đilas je politički protivnik srpskog predsjednika Aleksandara Vučića, aktualnog Šapićeva političkog pokrovitelja, koji ga krivi za sve loše stvari u Srbiji.

Zahvaljujući DS-u, Šapić je postao čelnik općine Novi Beograd, a s DS-om i Đilasom se oprostio 2014. Sa skupinom suradnika četiri godine kasnije osnovao je Srpski patriotski savez (SPAS) koji se kasnije ujedinio s Vučićevim SNS-om, a on je postao potpredsjednik naprednjaka.

Stručnjak Aleksandar Šapić.

Glava boli od SNS stručnjaka. pic.twitter.com/eKkhJAQxuH — Александар Максимовић (@amaksimovic1) October 16, 2023

Šapić je poznat po veličanju četnika i četničke ideologije. U siječnju 2019. na Twitteru je čestitao Badnjak uz fotografiju četničkog vojvode Nikole Kalabića, a na istoj mreži je pisao o potrebi za skidanjem ljage, 'koja je desetljećima lažnom komunističkom propagandom Titovog režima bacana na lik i djelo generala Draže Mihailovića'. - Vrijeme je da se konačno otkrije i obilježi mjesto gdje počiva general Dragoljub Draža Mihailović. To je dug našim precima, a obveza budućim generacijama - napisao je Šapić na društvenim mrežama.

Ni srpski ratni zločinci iz agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu nisu mu manje dragi. U rujnu prošle godine na Facebooku se požalio i da ga "već deset godina napadaju" zbog fotografije s osuđenim ratnim zločincem Veselinom Šljivančaninom pa je odlučio objaviti novu - da imaju materijala za idućih deset godina. U jeku građanskih akcija kojima se željelo ukloniti mural s likom Ratka Mladića s beogradskih ulica, opet je kao gradonačelnik stao na stranu zločinaca. Na poziv aktivista da ukloni mural, Šapić je kazao da ne zna je li Mladić tijekom rata počinio ratne zločine, ali zna da je branio srpski narod u Bosni i Hercegovini. Za njega je mural s likom zločinca osuđenog za genocid - ukras Beograda.

Šapić ne priznaje Haški sud, koji je za njega izgubio kredibilitet kada je oslobodio hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, bivšeg ratnog zapovjednika Armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i nekadašnjeg zapovjednika OVK Ramusha Haradinaja. Tijekom godina u politici prate ga optužbe za razne malverzacije. Proziva ga se za bespravnu gradnju.

Oporba ga optužuje da je bez građevinske dozvole izgradio bazen, garažu, pomoćnu prostoriju i objekt uz luksuznu vilu. Vila, koja se proteže na više od 500 četvornih metara, nalazi se u Zvečanskoj ulici, na području beogradskog kvarta Savski venac. Proziva ga se i za protupravnu gradnju u beogradskom naselju Bežanijska kosa. Prema pisanju Nove.rs, vila je nedavno renovirana i ozakonjena, a pritom je više nego udvostručena - sa 149 na 340 kvadrata. Šapić se našao na udaru kritika i zato što Agenciji za sprječavanje korupcije nije prijavio vilu koju je 2018. kupio u Trstu za 820.000 eura, pa oporba zbog kršenja te zakonske obveze traži njegovu ostavku.

Optužuju ga i za plagiranje doktorata iz područja industrijskog menadžmenta, a on na to poručuje da svi koji ga kritiziraju zbog navodnog plagijata mogu podnijeti kaznenu prijavu ako sumnjaju da je učinio nešto protuzakonito.

