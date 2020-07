Gradonačelnik Novalje: Nijemcima smeta naš uspjeh pa podvaljuju medijske laži o žarištu na Zrću

"Nijemci i mnogi drugi bore se za svakog gosta pa tako i u slučaju navodnog partijanja na Zrću. Uprao oni lažu da je ovdje na Zrću i u Novalji korona zaboravljena, da postoje dugi redovi ispred diskoteka pa njihove televizije izvještavaju o navodnim partijanerima na plesnim podijima i party borodovima. Mi smo još i prije 9. srpnja podnijeli zahtjev Nacionalnom stožeru civilne zaštite za zabranom partijanja. Povod za to bio nam je niz događaja vezanih za širenje koronavirusa. Nama je bitno sačuvati brojke koje su odlične s obzirom na situaciju i koje se kreću oko 16.000 gostiju i vikendaša. Na razini smo od 57 posto u odnosu na prošlu godinu. Ali to očito nekome smta, a iako ja sve razumijem to jednostavno nije fer. Riječ je o podvali koja im neće proći. Mi zadnjih deset dana kontroliramo sve aspekte i pazimo na epidemiološke mjere. Protekli vikend je tu bila i civilna zaštita iz Gospića i nisu uočili ni p od partijanja", rekao nam je gradonačelnik Novalje Ante Dabo, nakon što je njemački RTL objavio priču o tisućama mladih u prepunim klubovima, tulumarenju i Novalji kao navodnom žarištu u Hrvatskoj.

VIDEO Na Zrću ipak nema gužve

"U E-visitoru vidi se da je mladih možda petstotinjak od ukupnog broja gostiju. Mi smo jasno na početku sezone istakli naš stav u kojem želimo sačuvati ove godine obiteljski turizam. Mladi su dobili tu informaciju i prema svim informacijama i pokazateljima koje imamo u klubu možda bude 50-ak ljudi, a kad se to rasprostani na cijelu plažu to je sve minorno i nikako se ne može govoriti o žarištu korone na našem području. Ovo je nažalost isključivo turistički rat, vjerujem da je netko ovo naručio jer se i Nijemci sada bore za svakog svog gosta", rekao nam je Gradonačelnik Novalje dodavši kako sumnja da je riječ o arhivskim snimkama te da one nisu ni snimljene na Zrću nego u klubu Noa na plaži pored Zrća, na plaži Katarelac u općini Kolan, a koja spada u Zadarsku županiju.