VIDEO Građani oduševili na obljetnici borbe za Šibenski most: Marširali gradom pod prolomom oblaka

Zašto Šibenčanima toliko znači Rujanski rat, da su obilježavanje 32. obljetnice Spomendana velike pobjede i Dana hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije izveli u velikom broju unatoč oluji i prolomu oblaka koji se spustio na Šibenik, svjedoči i važnost akcije koju pamtimo kao jednu od ključnih u ratu za oslobođenje Hrvatske.

Program obilježavanja 32. obljetnice Spomendana Rujanskog rata započeo je u 18 sati na gradskom groblju Kvanj, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Središnjeg križa, a nastavio se komemorativnim skupom kod Spomen obilježja smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na Baldekinu. Očekivalo se da će mimohod do zgrade Županije biti otkazan, javio je ŠibenikIN, ali pješačka povorka predvođena Glazbom, Šibenskom gradskom stražom, predstavnicima ratnih postrojbi i stotinama građana marširala je po kiši, većina bez kišobrana i kabanica.

Iza 20 sati najavljena je i velika bakljada na šibenskom mostu gdje je neprijatelj zaustavljen. Bila je to prva važna pobjeda u Domovinskom ratu, pobjeda koja je uz 'oba dva', donijela hrvatskom narodu nadu i vjeru da mogu pobijediti srbočetničkog agresora i osloboditi okupirana područja.

Bila je to i jedna od ključnih pobjeda uopće u ratu za slobodnu Hrvatsku, jer obranom Šibenika koji je sedam dana rušen napadima iz zraka, s kopna ali i s mora, spriječena je podjela Hrvatske, odnosno odsijecanje Dalmacije od sjevera Hrvatske te pravaca prema Hercegovini.

Samo četiri kilometra pred Šibenikom, na Šibenskom mostu, stale su srbočetničke postrojbe Ratka Mladića, ali u herojskom i strateški važnom podvigu, obranjen je kraljevski grad Šibenik koji je bio glavni cilj napadnih djelovanja, a zbog velikog broja brodova Jugoslavenske Ratne Mornarice koje je HV preuzeo u tamošnjem remontnom brodogradilištu i time bitno promijenio situaciju na Jadranu, izvršen je napad na Skradin.

POVEZANI ČLANCI:

Iz Skradina je vodio most na lijevu stranu obale Krke i probojem u Skradin neprijateljske snage bi se povezale sa snagama koje su išle iz smjera Knin – Drniš i izbile pred sam Šibenik. Neprijatelj poduzima oklopno-pješački napad na Veliku Glavu, stratešku uzvisinu iznad Skradina. Povoljni položaji obrane, uz snažan otpor Specijalne policije PU Šibenik i pripadnika 113. brigade, zaustavljaju ovaj napad. Velika Glava tijekom cijelog rata bit će poprište stalnih sukoba unatoč primirjima, no neprijatelj nikad nije uzeo ovaj dominantni vrh. Odbijanje napada na Veliku Glavu, osim što je značio obranu Skradina, uz odbijanje napada na smjeru Knin – Drniš – Šibenik, doveo je u vrlo nepovoljnu poziciju neprijateljske snage koje su morale izvršiti proboj do Šibenika, što će biti od presudnog značaja za obranu Šibenskog mosta i samog Šibenika.

Zarobljeni brodovi bili su temelj Hrvatske ratne mornarice koja je tako i nastala te je Hrvatska imala nadzor u izlazu na more u nastavku rata. Na današnji dan 1991. godine osvojili su hrvatski branitelji vojnu luku "Kuline" u Šibeniku, s 15 ratnih brodova na vezu. Također je osvojeno remontno brodogradilište "Velimir Škorpik" s 19 brodova u raznim fazama remonta, a kontrolu nad brodogradilištem su preuzeli Šibenčani koji su u njemu bili zaposleni.

GALERIJA Obilježena obljetnica Rujanskog rata u Šibeniku