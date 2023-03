Kolinda Grabar-Kitarović otkrila planira li se kandidirati za Pantovčak i vraća li se u politiku

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović komentirala je, povodom Dana žena, je li ju se procjenjivalo istim kriterijima kao muške kolege, poziciju žena u Hrvatskoj, ali i ima li ambicija za povratak u politiku. "Nikada nećete čitati kao prvu vijest nekog državnog posjeta što je obukao neki predsjednik države ili vlade. Jesam li bila žrtva? Neću to reći. Nikad se ne želim smatrati žrtvom, svatko od nad odgovara za ono što radi i svatko je kovač svoje sudbine. Ali da sam se susretala s ogromnim predrasudama, jesam", rekla je za RTL Direkt.

"Pokušala sam to mijenjati koliko sam mogla. Nekako očvrsnete, naučite se nositi. Ali uvijek me zabrinjavalo kako takva retorika, ako je usmjerena prema ženama, utječe na opće stanje u društvu, kako to djeluje kao presedan kako će se kolege ponašati prema kolegicama, ili članovi obitelji prema ženama. Bojim se da smo zadnjih godina napravili puno koraka unatrag. Tome nije kriva samo pandemija, nego i razina rasprave u društvu", dodala je.

Kad su u pitanju žene u Hrvatskoj, ističe koji su ključni problemi s kojima se hitno treba pozabaviti. "To su oni koji se odnose na najveći postotak stanovništva, na sve žene. Neki govore da to nije tako, ali nema žene koja se nije susrela s nekom vrstom seksualnog ili drugog zlostavljanja. Naše kavalirsko društvo misli ako date nekom kompliment, ako malo ženu zagrlite i potapšate ju po ramenu da je to znak bliskosti. Ne, to može biti vrlo uvredljivo. I nasilje, seksualno, ekonomsko, verbalno, zlostavljanje najveći problem. Time se moramo jako pozabaviti, ne samo po pitanju žene nego i ostatka društva", rekla je.

Vezano uz nagađanja da je u kampanji za novi mandat na Pantovčaku, ističe kako na to ne može utjecati. "Odgovorna sam samo za ono što kažem, a ne za ono što netko misli da sam rekla ili napravila", tvrdi.

Na pitanje ima li ambicije za povratak u politiku, odgovara: "Da li neki priželjkuju to je stvar osobnog izbora. U ovom trenutku nemam nikakvih ambicija po pitanju unutarnjo-političke scene, ali i dalje gajim velike ambicije da za hrvatsko društvo i državu napravim što je bolje moguće. Pa i moje sudjelovanje na Investicijskom samitu sutra u Parizu u tom je pravcu". Također, ističe kako joj politika ne nedostaje.

VIDEO Održan sedmi Noćni marš na Trgu žrtava fašizma povodom Dana žena