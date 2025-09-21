Gledajte '240 sekundi' 24sata - Tužna obljetnica: Policajac prije 26 godina ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Saznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Svinjogojci strahuju od širenja afričke svinjske kuge. Meso neće poskupiti, a ministar će zaraditi. Vlasnik Lukač preradarstva žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske. Velika Britanija, Australija i Kanada priznale su državu Palestinu. Makarani našli olupinu njemačkog broda. Tužna obljetnica: Policajac prije 26 godina ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu.