Glavni tajnik Hezbollaha: Zar ne možete otvoriti prolaz za dopremu pomoći u Gazu?

"Neću otkriti koji su naši sljedeći potezi. Neka neprijatelj razmišlja što ćemo mi učiniti. Ratište određuje daljnje korake, hoće li ići prema eskalaciji ili ne", kazao je glavni tajnik Hezbollaha, šeik Hassan Nasrallah u govoru koji je održao u predgrađu Bejruta u povodu dana mučenika Hezbollaha, koji je pratio cijeli svijet, a posebno Pentagon i Izrael.

Početak kraja

"Od prošlog petka, kada sam govorio, do danas, situacija se promijenila i rat se proširio. Mi smo sada prvi put koristili dronove, rakete Katjuše, gađajući duboko u području izraelskog teritorija. Naše bespilotne letjelice ušle su duboko unutar izraelskog teritorija i napale svoje ciljeve. Prvi put koristili smo i razorne projektile Borkan, koji nose između 300 i 500 kg eksploziva. Iako Izrael ne priznaje svoje gubitke, više od 350 ranjenih vojnika i civila stiglo je u jednu bolnicu u Galileji, na sjeveru Izraela. To su tvrdili izraelski liječnici. Mi ćemo nastaviti dalje i nećemo stati unatoč prijetećim pismima i porukama koje dolaze ponajprije iz SAD-a i zemalja EU da ne pridonosimo eskalaciji sukoba koji bi mogao rezultirati regionalnim ratom. Netanyahu je prijetio da će nas vratiti u kameno doba. On jako dobro zna da bi, da može poraziti Hezbollah, već davno napao Libanon. Mogu mu samo poručiti da će, ako se odluči na glupost, to značiti početak kraja cionističke tvorevine", zaprijetio je Hassan Nasrallah, koji smatra da je najveći krivac za ovaj krvavi rat u Pojasu Gaze SAD, koji zapravo i vodi taj rat i može ga zaustaviti kad hoće.

"Cionističkom entitetu i onima koji ga podupiru vrijeme istječe", rekao je Nasrallah istaknuvši da je strana koja vodi rat i odlučuje o prekidu vatre SAD. Među ostalim napao je arapske zemlje pitajući: "Zar ne možete otvoriti prijelaz kako bi se dopremila pomoć i gorivo u Gazu?"

"Palestinci ne trebaju vašu vojsku da ih branite, već da samo zauzmete čvrst stav prema SAD-u i kažete mu: 'Dosta'. Jer iza krvoprolića koje se danas događa u Pojasu Gaze stoje Joe Biden i njegova administracija. Povijest će pisati o vama, jeste li pomogli ili odmogli palestinskom narodu", poručio je Nasrallah, uvjeren da će Palestinci poraziti i SAD i Izrael.

"Kada Izrael pošalje elitne snage u Gazu, onda je to neuspjeh. Izraelci se nisu uspjeli prikazati kao pobjednička sila, nego kao ubojice i krvnici koji ubijaju samo žene i djecu. Kažu da su pogodili deset tisuća Hamasovih ciljeva. Kakvi su to ciljevi? Zar je vlasnik svake kuće u Pojasu Gaze Hamas?", istaknuo je vođa Hezbollaha dodavši da je "slavno i legendarno bojište u Gazi odlučujući faktor u tijeku rata".

Dok je trajao Nasrallahov govor, vodile su se žestoke borbe između pripadnika Hezbollaha i izraelske vojske duž izraelsko-libanonske granice duge 120 kilometara. Dok izraelski bombarderi bombardiraju sela na jugu Libanona, Hezbollah dalekometnim projektilima napada sjeverni Izrael, što je dokaz da libanonska fronta ide prema eskalaciji i velikom ratu.

U međuvremenu Izrael je nastavio žestoko bombardirati Pojas Gaze i duboko je prodro blizu centra gdje se vode žestoke borbe s palestinskim borcima koji ih sprečavaju u napredovanju prema bolnici Al-Shifa, od koje je izraelska vojska udaljena svega 1500 metara. Glasnogovornik ministarstva zdravstva Gaze rekao je da su obustavljene operacije u subotu u bolničkom kompleksu Al-Shifa, najvećem u palestinskoj enklavi, jer je kompleks ostao bez goriva.

"Kao rezultat toga jedno novorođenče umrlo je u inkubatoru, a ondje se nalazi čak 45 beba", rekao je Ashraf Al-Qidra, glasnogovornik ministarstva zdravstva u Gazi pod kontrolom Hamasa.

Vojne mete

Izraelska vojska objavila je da su Hamasovi militanti koji su napali južni Izrael prošlog mjeseca zapovjedne centre postavili ispod bolnice Al-Shifa i drugih bolnica u Gazi te ih učinili vojnim metama. U posljednja 24 sata poginulo je više od 500 Palestinaca, među njima najviše izbjeglica koji su sa sjevera krenuli prema jugu Pojasa Gaze. Pojas Gaze postao je grobnica za palestinsku djecu, a to je potvrdio Tedros Adhanom Ghebreyesus, glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, rekavši u petak Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda da u prosjeku svakih deset minuta u Pojasu Gaze bude ubijeno jedno dijete i upozoravajući da "nijedno mjesto nije sigurno". Dodao je da polovina od 36 bolnica u Gazi i dvije trećine centara primarne zdravstvene zaštite ne rade, a da su oni koji još rade daleko izvan svojih kapaciteta te da je zdravstveni sustav "na rubu kolapsa".