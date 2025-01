Gdje u Europi bi najbolje bilo kupiti nekretninu? Litva je najprivlačnija destinacija, a u ovim državama kuće nije pametno ni guglati

Od prosječnog prinosa na najam do poreza na nekretnine, nedavno izvješće proučilo je sve elemente kako bi se utvrdilo gdje je najbolje ulagati u nekretnine u Europi. Središnja i istočna Europa bilježe nezapamćen interes za ulaganje u nekretnine, pri čemu Litva i Mađarska prednjače s najboljim stopama povrata za investitore koji ciljaju na tržište nekretnina u 2025. godini. Nedavna studija britanskog poduzeća za selidbe, 1st Move International, temeljito je istražila ključne aspekte ulaganja u nekretnine, uključujući porezne stope na imovinu, oporezivanje prihoda od najma te bruto prinose od iznajmljivanja. Rezultati analize pokazuju da je Litva trenutno najprivlačnija destinacija za ulagače u nekretnine.

Prema najnovijim podacima Global Property Guidea, litavski glavni grad Vilnius pruža atraktivan prosječan prinos na najam od 5,65%. OECD ističe da su cijene najma u zemlji skočile za više od 170% u odnosu na 2015. godinu. Ulagačima pogoduje umjeren porez na prihod od najma od 15%, kao i mogućnost za strance da kupuju nekretnine bez ograničenja. Eurostat bilježi rast cijena nekretnina od preko 10% u drugom tromjesečju 2024. u usporedbi s prethodnom godinom, s očekivanjima nastavka ovog trenda, što obećava solidan povrat ulaganja. Estonija se pozicionirala kao druga najprivlačnija destinacija za ulagače. Ova baltička zemlja također dopušta nerezidentima kupnju nekretnina, uz relativno niske poreze i visoke cijene najma, što rezultira godišnjim bruto prinosom na najam od približno 4,5% (uz porez na prihod od najma od 20%). Do lipnja 2024. zabilježen je porast cijena nekretnina od 6,7% na godišnjoj razini, s prognozama daljnjeg rasta vrijednosti ulaganja.

Rumunjska se ističe kao treća najprivlačnija destinacija u ovom izvješću, nudeći investitorima niz pogodnosti: minimalne troškove pri kupnji nekretnina, izuzetno povoljnu stopu poreza na prihod od najma od samo 10%, te impresivan godišnji bruto prinos od najma koji doseže 6,46%. Irska se također pokazuje kao obećavajuće tržište za ulagače u nekretnine, s visokim prinosima koji su prvenstveno rezultat visokih cijena najma. Međutim, visoki porezi mogu značajno umanjiti godišnje neto prihode. Zemlja se trenutno suočava s ozbiljnom stambenom krizom zbog nedovoljne izgradnje novih stambenih jedinica za rastuću populaciju, što dodatno potiče rast cijena. Izvješće također ukazuje na atraktivne prilike za ulaganje u nekretnine u zemljama srednje i istočne Europe. Mađarska, Slovenija i Poljska posebno se ističu s visokim cijenama najma (u Mađarskoj čak 180% više u odnosu na 2015. godinu) i umjerenim poreznim opterećenjima.

Prema podacima Eurostata, tržište nekretnina u srednjoj Europi bilježi značajan rast: Poljska prednjači s porastom cijena od 17,7%, slijedi Mađarska s 9,8%, dok je u Sloveniji zabilježen rast od 6,7% u razdoblju do lipnja 2024. S druge strane, izvješće ukazuje na manje atraktivne prilike u zapadnoj Europi. Belgija se ističe visokim transakcijskim troškovima i porezom na prihod od najma koji može dosegnuti 50%, uz prosječan prinos od 4,2% (s potencijalno višim stopama u Bruxellesu) i godišnji rast cijena nekretnina od 3,4%. Francuska je rangirana kao druga najnepovoljnija destinacija za ulagače, s visokim porezima i troškovima vezanim uz nekretnine. Prosječna stopa poreza na prihod od najma iznosi 18,28%, a godišnji bruto prinos na najam je oko 4,5%. Štoviše, Eurostat bilježi pad cijena nekretnina u Francuskoj od 4,6% u tekućoj godini.

Izvješće pozicionira Grčku kao treću najnepovoljniju zemlju za ulaganje u nekretnine, prvenstveno zbog visokih troškova akvizicije i značajnih stopa poreza na dohodak, s prosječnim porezom na prihod od najma koji premašuje 33%. Istodobno, Španjolska i Portugal ističu se kao najtraženije destinacije za kupnju nekretnina prema analizi Google pretraga. Za Španjolsku je zabilježeno 279.000 globalnih pretraga vezanih uz kupnju nekretnina u periodu 2023.-2024. Zemlja privlači strane ulagače poreznim olakšicama, nudeći stopu od 19% za građane EU/EEA, odnosno 24% za državljane trećih zemalja na oporezive prihode, uključujući i one od iznajmljivanja. Portugal slijedi s preko 270.000 pretraga, nudeći strancima jednake uvjete za kupnju nekretnina kao i domaćem stanovništvu. No, rastući interes za ove dvije zemlje doveo je do ozbiljnog manjka pristupačnog stambenog prostora za lokalno stanovništvo. OECD navodi da su u Portugalu nominalne cijene stanova od 2015. godine porasle za gotovo 70%.

