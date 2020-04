Gađali ga kamenjem: 'U krvi mi je biti vatrogasac i ovo me neće pokolebati'

- Znao sam što me čeka kad sam prolazio obuku za vatrogasca, ali da će me netko gađati kamenjem, to nisam mogao ni zamisliti - kaže nam 19-godišnji vatrogasac Leon Gudlin, član DVD-a Pribislavec, koji je ozlijeđen na intervenciji 10. travnja.

Deset godina je član DVD-a, počeo je trenirati u vatrogasnoj mladeži, a ovo mu je kao vatrogascu bila deseta intervencija koju će zauvijek pamtiti po incidentu. U večernjim satima DVD-u je stigao poziv na dvije intervencije gašenja požara. Veći požar buktio je na divljem odlagalištu smeća koje su mještani zapaliti.

- Čim smo ušli u romsko naselje, okružili su nam kombi. Dozapovjednik Petar Hajdinjak je pozvao policiju da nam raščisti prolaz jer se nismo mogli pomaknuti ni naprijed, ni nazad. Stigli su policajci i mještani su se razbježali. Zapovjednik Goran Pomor pozvao je u pomoć Javnu vatrogasnu postrojbu grada Čakovca jer nismo mogli do hidranta. Mještani nas nisu pustili da se spojimo. Javna postrojba je dojurila i počela gasiti, a ja sam otišao po naprtnjače, da možemo na drugo požarište kod pruge. Vratio sam se do kombija i odjednom je doletio kamen i razbio staklo na vozilu. Pogledao sam u smjeru iz kojeg je doletio i u tom trenutku jedan me kamen pogodio u kacigu. Nisam se previše obazirao i nastavio sam gasiti požar. Završili smo tu intervenciju i vratili se u vatrogasnu postaju. Počelo mi se vrtjeli i morao sam sjesti. Odmorio sam se malo i otišao na drugu intervenciju - priča hrabri vatrogasac.

- U krvi mi je biti vatrogasac i ovo me neće pokolebati - veli Leon.

Objavljen je i video u kojem se vidi sramotno ponašanje dijela mještana prema vatrogascima.