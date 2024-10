Fuchs o problematičnom učeniku: 'Što da radimo, da ga bacimo u zatvor? Situacija je kao da je kriminalac i ubojica'

Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Grada Zagreba održali su sastanak sa stručnom službom škole u koju je premješten učenik zbog čijeg se nasilnog ponašanja u drugoj zagrebačkoj školi ispisao cijeli razred. O svemu se oglasio i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

"Tijekom dana održat će se roditeljski sastanak razreda kojeg učenik pohađa, kao i s vijećem roditelja škole, na kojem će roditeljima biti prezentirani konkretni daljnji koraci s ciljem što uspješnijeg rješavanja situacije", navodi se u priopćenju Gradskog ureda za obrazovanje.

Prema tvrdnjama roditelja, na nastavu danas, osim četvrtog razreda u kojemu je problematični učenik, nije došla većina ostalih učenika, no to nije bilo moguće provjeriti u ravnateljstvu jer nitko nije odgovarao na telefonske pozive. Cijelu situaciju komentirao je, javlja N1, i ministar Radovan Fuchs.

"Nismo očekivali da će se nakon prvog dana škole stvoriti situacija kao da je to dijete nekakav kriminalac koji je ubio nekoga. Što da radimo? To dijete baciti u zatvor? To je osnovna škola, četvrti razred. Prihvaćamo da se on neadekvatno ponaša, on je dijete koje normalno sudjeluje u nastavi, inteligentno odgovara i shvaća nastavni proces, ali ima nedolično ponašanje. Zbog toga je i odlučeno da ima asistenta", kazao je ministar.

Ministar je rekao da je točno da roditelji nisu poslali djecu na nastavu. "To je pritisak na sustav da se to dijete makne iz škole, to je takva poruka, hajdemo neku balvan revoluciju bez razgovora. Mi ćemo razgovarati s roditeljima, sa svima, tu nema dileme, ali što očekujete da bi sustav trebao napraviti? Pojavit će se situacija upravljanja školom iz dvorišta."

