Fra Pavle Ivić predstavio novi singl i videospot “Ne boj se”

Pjesma koju je izdao pod diskografskom kućom Laudato Music objavljena je u jubilarnoj godini obilježavanja 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga te donosi snažnu poruku nade, ohrabrenja i vjere u izazovima suvremenoga života. U stihovima i glazbenom izričaju prikazan je životni put svetoga Franje – od njegovih teških početaka i obraćenja do potpune predanosti Kristu i služenju Crkvi.

“Od povijesnog ‘Franjo, popravi moju Crkvu’ do ‘Ne boj se’, jer sve što trebaš, pronaći ćeš u Crkvi Kristovoj. Vjeruj. Hrabro u svemu“, poručuje fra Pavle Ivić govoreći o nadahnuću koje stoji iza nove pjesme.

Posebno emotivnu notu pjesmi daje osobna posveta obitelji:

“Pjesmu osobno posvećujem obitelji koja me je u vjeri podigla, do oltara dovela i prati molitvom, gdje smo zajedno i u dobru i u zlu ostali uz Gospodina.”

Prema riječima autora, pjesma “Ne boj se” nije samo glazbeno djelo posvećeno svetom Franji, nego i poziv svakom čovjeku da u životnim kušnjama pronađe snagu u vjeri, sakramentima i zajedništvu Crkve.

“U primjeru takve ljubavi i životnih kušnji svatko se od nas može pronaći te osnažen zagovorom svetoga Franje prikazati Gospodinu svoje boli, traženja i odluke. Pjesma donosi ohrabrenje i poziv da povjerujemo Gospodinovoj riječi: ‘Ne boj se’. Budimo Kristovo svjetlo u svijetu tame, sukoba i nemira”, ističe fra Pavle.

Videospot za pjesmu sniman je na dvjema prepoznatljivim zadarskim sakralnim lokacijama – u crkvi sv. Frane i crkvi sv. Krševana, čime je dodatno naglašena povezanost pjesme s franjevačkom i crkvenom baštinom grada Zadra.

Na realizaciji glazbenog projekta “Ne boj se” sudjelovao je tim suradnika koji su zajednički oblikovali glazbeni i vizualni identitet pjesme. Autor teksta i glazbe je fra Pave Ivić, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Tomislav Pehar. Gitare je odsvirao Miroslav Lesić – Lesque, a prateće vokale izveli su Dragan Brnas – Fudo i Darija Hodnik. Završni zvuk pjesme oblikovao je Ivan Santini, koji potpisuje mix i mastering. Snimanje je obavljeno u studiju Music4Life u Zadru. Videospot potpisuje produkcijska kuća Kreathia film, dok su za kameru i režiju zaslužni Igor Goić i tim suradnika, čime je zaokružena glazbeno-vizualna priča koja nosi poruku vjere, nade i ohrabrenja.

Nova pjesma i spot “Ne boj se” dostupni su na svim digitalnim platformama, a spot možete pogledati na YouTubeu.