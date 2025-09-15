Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Vratili se u saborske klupe nakon dvomjesečne stanke: Pogledajte zastupnike nakon odmora
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Hrvatski sabor aktualnim prijepodnevom započeo je redovno jesensko zasjedanje nakon dvomjesečne ljetne stanke.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Jesensko zasjedanje prema Ustavu traje do sredine prosinca.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Zasjedanje Sabora otvoreno je aktualcem u kojem pitanja premijeru i članovima Vlade postavlja 41 zastupnik.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
HRABAR SKOK
Herojski čin u riječkoj luci: Policajac skočio u more i spasio stranca
Video sadržaj
3
PODIGLI UZBUNU
Još jedna članica NATO-a traži istragu zbog ruskih dronova: Upali su i u njihov zračni prostor?
ŠTO JE S PRIVATNOŠĆU?
Policija će nam čitati poruke? EU Koordinator za borbu protiv terorizma: 'Situacija postaje neizdrživa'
OBITELJSKA DINAMIKA
Petar Grašo otkrio uz što se opušta sa suprugom Hanom i zašto djeci ne pjeva uspavanke
1
/