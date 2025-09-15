FOTO Vratili se u saborske klupe nakon dvomjesečne stanke: Pogledajte zastupnike nakon odmora

Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Hrvatski sabor aktualnim prijepodnevom započeo je redovno jesensko zasjedanje nakon dvomjesečne ljetne stanke.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Jesensko zasjedanje prema Ustavu traje do sredine prosinca.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Zasjedanje Sabora otvoreno je aktualcem u kojem pitanja premijeru i članovima Vlade postavlja 41 zastupnik. 
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
