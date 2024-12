FOTO/VIDEO 'On je psihopat potpuno lišen empatije': Ukrajinski dužnosnik zgrožen novom Putinovom snimkom

Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je vojnike koji se liječe od teških ozljeda zadobivenih u ratu, uključujući amputacije, no razgovor s njima više je nalikovao ležernom susretu nego boravku u bolnici. Na snimci podijeljenoj na društvenim mrežama, Putin djeluje opušteno, gotovo zadovoljno, postavljajući pitanja koja su izazvala zgražanje.

"Jeste li se već privikli na svoje novo stanje?" pitao je vojnika koji je izgubio obje noge, kao da se radi o manjoj ozljedi. Vojnik je odgovorio da jest i istaknuo kako već postiže "nove pobjede i postignuća". Drugi vojnik objašnjava kako se neki još privikavaju na svoje proteze, dok su drugima one tek stigle. "Mnogo je tu ambicija, pobjeda i postignuća", dodao je. Putin je pohvalio njihovu hrabrost i ambicije, istaknuvši kako je upravo to potrebno za odlazak u bitku. "Unatoč tako teškim ozljedama, vi i dalje imate ambicija. Sve će biti dobro", zaključio je.

