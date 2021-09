FOTO/VIDEO Nasilje na prosvjedu protiv cijepljenja u Londonu: Nekoliko policajaca ozlijeđeno

Nekoliko je policajaca ozlijeđeno u petak u sukobu s prosvjednicima protiv cijepljenja u Londonu dok vlada treba odlučiti hoće li uvesti cijepljenje protiv COVID-19 za djecu od 12 do 15 godina.

Protivnici cijepljenja pokušali su tijekom poslijepodneva ući u zgradu gdje urede ima Regulatorna agencija za lijekove i zdravstvene proizvode (MHRA) u četvrti Canary Wharfu, u istočnom dijelu Londona.

MHRA daje odobrenje za cjepiva za COVID-19 . Londonska policija je priopćila da je rasporedila "stanoviti broj službenika" kako bi "zaštitili ulaz" u zgradu.

Skupina prosvjednika se zatim uputila u drugu londonsku četvrt, South Kensington, na zapadu, objavila je policija na Twitteru.

"Stanoviti broj prosvjednika bio je nasilan prema policiji. Četvorica policajaca su ozlijeđena u sukobima", napisala je policija na Twitteru, osudivši "neprihvatljivo" ponašanje.

pic.twitter.com/xb0vWy0pQx These ugly scenes are not why police officers come into work.



This level of violence is totally unacceptable and it will not be tolerated.



Five officers were injured while policing a protest group in Canary Wharf and at South Kensington.