U PRITVORU SU

FOTO Policija razotkrila strance: Iznajmili skladište u Osijeku, uhićeni zbog onoga što su tamo držali

22.11.2025.
u 10:26

Vrijednost zaplijenjenih cigareta na našem tržištu procjenjuje se na iznos od oko 40.000 eura

Osječka policija otkrila je da su trojica stranih državljana na području grada iznajmili skladište u kojem su držali krijumčarene cigarete. Bile su namijenjene tržištu zapadne Europe, a uhićeni trojac ih je krijumčario u posebno prerađenim prostorim vozila.

"Pretragom skladišta kao i vozila kojima su se koristili, uz nalog Županijskog suda u Osijeku, pronađeno je i oduzeto 10.164 kutija cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske. Od stranih državljana privremeno su oduzeta i dva vozila s pripadajućim prikolicama", priopćila je osječko-baranjska policija.

Vrijednost zaplijenjenih cigareta na našem tržištu procjenjuje se na iznos od oko 40.000 eura, dok je ona na Europskom tržištu i veća.
Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetniku u Osijeku zbog kaznenog djela izbjegavanje carinskog nadzora.

strani državaljani uhićenje krijumčarenje cigareta Policijska uprava osječko-baranjska

Avatar Aurel
Aurel
10:54 22.11.2025.

"Iznajmili skladište u Osijeku" - iznajmili? hahahahahahha. čak i klinci u prvom razredu pučke škole znaju razliku između iznajmiti i UNAJMITI.

Avatar rubinet
rubinet
10:30 22.11.2025.

Strani državljani su otkud?

