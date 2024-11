FOTO Tisuće izašle na ulice Valencije: Prosvjednici vikali 'ubojice', prijetili policiji

Tisuće prosvjednika izašle su u subotu navečer na ulice španjolskog grada Valencije zatraživši ostavku regionalnog čelnika i optuživši ga za lošu reakciju tijekom poplava u kojima je poginulo najmanje 220 ljudi. "Mazon ostavka", pisalo je na transparentu s kojim su prosvjednici došli pred zgradu vlade pokrajine Valencije. Vikali su "ubojice, ubojice" nakon što su bujice prije jedanaest dana poplavile jugoistočnu pokrajinu na obali Sredozemnog mora izazvavši stradanja velikog broja ljudi. Prosvjed su sazvale lijevo orijentirane organizacije i sindikati.

Carlos Mazon, 50-godišnji član konzervativne Narodne stranke, na čelu pokrajine je od ljeta 2023. U Španjolskoj se vodi rasprava o tome je li 5 milijuna stanovnika te regije bilo na vrijeme obaviješteno putem mobitela o dolasku smrtonosnog nevremena. Prosvjednici su optužili vlast za kasno slanje pomoći poplavljenim područjima u kojima još uvijek traje potraga za nekoliko desetaka osoba. "On (Mazon) je potpuno nekompetentan", rekla je jedna prosvjednica za javnu televiziju TVE.

U jednom trenutku došlo je do tenzija između prosvjednika i interventne policije ispred vladine zgrade u centru Valencije. Prosvjednici su bacali razne predmete i prijetili metlama za čišćenje blata dok ih je policija tjerala pendrecima. "Poštujem prosvjed. Uvijek sam poštivao prosvjede stanovnika", rekao je Mazon dodavši da je prosvjed "političkog tipa". "Ali to prepuštam prosvjednicima, sve to poštujem", dodao je.

Prosvjed protiv njega organiziran je i na glavnom trgu u Madridu. Poplave na jugoistoku Španjolske najveća su prirodna nesreća u toj zemlji zadnjih desetljeća.

