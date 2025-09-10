FOTO Kaos na ulicama Francuske. Policija je upotrijebila suzavac i šok bombe

Veliki prosvjedi diljem Francuske nakon pada Vlade. Ekstremna ljevica i dio sindikata traže Macronovu ostavku i nove izbore. Sindikati su i ranije za 10. rujna najavili veće prosvjede i blokade prometnica. Skupovi u Marseilleu na jugu zemlje počeli su još jutros oko 6.30 kada je blokiran dio prometnica. Policija je upotrijebila suzavac i šok bombe, a u sukobima su stradali pojedini izlozi i pročelja zgrada.

Foto: Dario Topić

Inače, znakovito je da je veliki skup (na fotografiji) počeo na mjestu gdje se nalazi spomenik Kralju Aleksandru Karađorđeviću i francuskom ministru Louisu Barthouu na koje je u ovom gradu 1934. izvršen atentat. Na prosvjedima se uz francuske zastave, vijore i zastave lijevih i ekstremno lijevih stranaka te sovjetska i palestinska zastava. Skup osiguravaju brojne snage policije i žandarmerije.

Policijska uprava Pariza je priopćila da je spriječila ‘upad tisuću nasilnih pojedinaca‘ na kolodvor Gare du Nord.

Prosvjedi se održavaju i ispred srednjih škola u Parizu, Montpellieru i Rennesu.

U Parizu su blokade provedene kod Henri-IV i Lavoisier u 5. arondismanu (okrugu), Lamartine u 9., Voltaire u 11., Claude-Monet u 13. i Hélène-Boucher u 20., izvijestili su novinari AFP-a.