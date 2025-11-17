Večernji list
FOTO Prekrasni prizori stižu iz Vukovara: Osvijetljen je vodotoranj iz posebnog razloga
Kao i prošle godine, i ove je Vukovarski vodotoranj zasjao ljubičastom bojom povodom Svjetskog dana prijevremeno rođene djece koji se obilježava 17. studenog.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Obilježava se da bi se podigla svijest o izazovima s kojima se susreću maleni palčići i njihovi roditelji te da bi se naglasila važnost adekvatne njege od prve minute dolaska na svijet.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Osvijetljeni vodotoranj privukao je pažnju velikog broja ljudi koji su pristigli u Vukovar.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ljudi u Vukovar stižu za svih strana automobilima, motorima, biciklima i pješice.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ovaj prizor uvod je i u sutrašnji Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
