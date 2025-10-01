FOTO Pokazali svu svoju moć: Pogledajte vojnu vježbu hrvatskih i britanskih vojnika u Gašincima
Na vojnom poligonu "Gašinci", kod Đakova, održan završni prikaz međunarodne vojne vježbe Sava Star 25, a potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić ocijenio je kako je vježba potvrde odlične suradnje Hrvatske i Velike Britanije.
Međunarodna vojna vježba Sava Star 25 provodi se od 18. rujna do 5. listopada 2025. na vojnom poligonu “Gašinci”. Na vježbi sudjeluje 120 pripadnika Oružanih snaga RH i 80 pripadnika Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Na završnom prikazu međunarodne vojne vježbe bili su, uz ministra obrane Ivana Anušića, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid i veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Javed Patel.
U izjavi novinarima nakon vježbe ministar Anušić istaknuo je kako ta suradnja ne postoji samo u obliku ovakvih vježbi, nego i konkretnih stvari koje će se realizirati u budućnosti, a riječ je o suradnji oružanih snaga dviju država te širenju i jačanju toga savezništva.
"Vježba je primjer pokazivanja znanja i sposobnosti naših oružanih snaga, što je značajno jer su se taktike ratovanja promijenile", ocijenio je ministar obrane Anušić, Dodao je da Hrvatska želi ojačati vezu i suradnju s Velikom Britanijom posebice na ovakvim razinama i konkretnim projektima.
"Međusobno se podupiremo kada govorimo o situaciji u Ukrajini, u čemu smo potpuno suglasni. Ono što moramo učiniti u budućnost je jačanje komunikacije i suradnje između naših oružanih snaga", poručio je hrvatski ministar obrane Anušić.
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid naglasio je da su ovakve vježbe važne za razvoj interoperabilnosti, jer postrojbe unutar NATO saveza moraju biti interoperabilne, kako bi mogle zajedno provoditi vojne operacije.
"Bez toga nije moguće zajedno djelovati u provedbi bilo kakvih vojnih operacija. Ovakva suradnja je od osobitog značaja za našu i britansku vojsku, ali i za sve članice NATO saveza s čijim oružanim snagama Hrvatska vojska ima zajedničke vojne vježbe", dodao je general Kundid.
I britanski veleposlanik u Hrvatskoj Javed Patel ocijenio je iznimno značajnim obrambeno partnerstvo. Dodao je kako vjeruje da nam predstoji predstoji još puno godina intenzivne suradnje, s obzirom na aktualna turbuletna vremena.