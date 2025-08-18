FOTO Pogledajte u čemu je Zelenski došao na sastanak s Trumpom, evo što mu je rekao američki predsjednik

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za današnji posjet Bijeloj kući odlučio se za formalniju odjeću od one koju je nosio u posjetu u veljači. 
„Ovog puta predsjednik će imati odijelo, ali će ono i dalje zadržati vojni karakter i poruku: on je čelnik države koja je u ratu,” objasnila je za Politico Elvira Gasanova, jedna od njegovih dizajnerica koji stoji iza Zelenskijevih prepoznatljivih javnih izdanja.
Istaknula je i da Zelenski osobno donosi odluke o svom izgledu: „Trenutno je u fazi kad svaki detalj ima značaj – izgled, raspoloženje, emocije – i zato pažljivo bira imidž koji najbolje odgovara njegovoj ulozi i trenutku.”
Zelenskijev stilski izričaj, kojim nastoji simbolizirati bliskost s ukrajinskom vojskom i narodom pogođenim ratom, izaziva podijeljene reakcije – od pohvala do kritika
Tijekom posjeta Bijeloj kući u veljači, kada je nosio crni polo s ukrajinskim grbom, Trump mu je uzvratio ironično: „Danas ste se baš svečano odjenuli.”
U istom susretu, novinar Brian Glenn s konzervativnog kanala Real America’s Voice otvoreno ga je pitao zašto ne nosi odijelo, poručivši da je riječ o najvišoj instituciji u državi, a on se ne odijeva primjereno, piše Politico.
Zelenski mu je odgovorio: „Nositi ću odijelo kada završi rat. Možda poput vašeg, a možda i bolje.”
Ovoga put Zelenski je zaradio pohvale na račun novog imidža. „Izgledate fantastično u tom odijelu“, rekao je Brian Glenn, na što je Trump uzviknuo „Rekao sam isto.“
„U istom ste odijelu“, rekao je Zelenski Glennu. „Ja sam se presvukao, vi niste.“
