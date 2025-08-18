FOTO Pogledajte u čemu je Zelenski došao na sastanak s Trumpom, evo što mu je rekao američki predsjednik

„Ovog puta predsjednik će imati odijelo, ali će ono i dalje zadržati vojni karakter i poruku: on je čelnik države koja je u ratu,” objasnila je za Politico Elvira Gasanova, jedna od njegovih dizajnerica koji stoji iza Zelenskijevih prepoznatljivih javnih izdanja.
Istaknula je i da Zelenski osobno donosi odluke o svom izgledu: „Trenutno je u fazi kad svaki detalj ima značaj – izgled, raspoloženje, emocije – i zato pažljivo bira imidž koji najbolje odgovara njegovoj ulozi i trenutku.”
U istom susretu, novinar Brian Glenn s konzervativnog kanala Real America’s Voice otvoreno ga je pitao zašto ne nosi odijelo, poručivši da je riječ o najvišoj instituciji u državi, a on se ne odijeva primjereno, piše Politico.