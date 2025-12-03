FOTO Oni su najbolji od najboljih. Ovi momci apsolutni su majstori - topnici
Prvo mjesto na prvom natjecanju pripadnika Topničko-raketne pukovnije za najbolji tim osvojili su pripadnici 1. bitnice samohodnih višecijevnih lansera raketa iz sastava raketne bojne, poručili su iz MORH-a. Natjecanje je održano u vojarni “Bilogora” u Bjelovaru uoči obilježavanja obljetnice pukovnije. Na natjecanju je sudjelovalo sedam timova, svaki sastavljen od četiri člana
Kako navode iz MORH-a, drugo mjesto pripalo je pripadnicima 1. bitnice samohodnih haubica 155 mm, dok su treći bili pripadnici zapovjedne bitnice samohodnih haubica 155 mm. U natjecanju su sudjelovali i pripadnici logističke satnije, zapovjedne bitnice TRP-a te 3. bitnice haubica PzH 2000. Natjecanje je poslužilo kao uvod u proslavu Dana Topničko-raketne pukovnije, koja se tradicionalno obilježava 4. prosinca, na blagdan Svete Barbare, zaštitnice topnika, dodaju iz MORH-a.
Unatoč gustoj magli, hladnom i vlažnom vremenu, natjecanje je provedeno uspješno. Timovi su morali svladati deset radnih točaka osmišljenih kako bi provjerile širok raspon vještina – od tehničkog znanja i stručne osposobljenosti, preko orijentacije i komunikacije, do timskog rada pod pritiskom. Iz MORH-a ističu da je svaka etapa zahtijevala maksimalnu preciznost i koncentraciju. Desetnik Luka Horvat iz pobjedničkog tima rekao je da im je najteži zadatak bio guranje Humveeja teškog sedam i pol tona.
„To nam je bilo odlično zagrijavanje koje nas je pripremilo za sve ostalo“, rekao je Horvat i dodao da su pobijedili jer je svaki član dao svoj maksimum. Skupnik Josip Čikvar, pripadnik drugeplasirane bitnice haubica PzH 2000, istaknuo je važnost zajedništva: „Ako ekipa ne diše kao jedan, nema dobrog rezultata.“ Kao najteži zadatak naveo je prijenos ranjenika preko kanala, koji su, zahvaljujući uigranosti, uspješno svladali.
Narednik Denis Benkus, čija je bitnica zauzela treće mjesto, poručio je da su ovakva natjecanja iznimno korisna jer motiviraju i pokazuju područja na kojima treba dodatno raditi. „Usput se dobro zabavimo i gradimo zajedništvo“, rekao je.