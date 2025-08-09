Naši Portali
UPOZORENJA METEOROLOGA

FOTO Pogledajte ovu tablicu: Za hrvatske regije pale se crveni alarmi, ovi dani će biti nepodnošljivi

VL
Autor
Vecernji.hr
09.08.2025.
u 21:39

DHMZ je objavio upozorenje zbog toplinskog vala. U nedjelju će riječko područje biti u crvenom, dok se u ponedjeljak i utorak crveni alarm širi i na druga područje

Hrvatska je ušla u novi toplinski val. Upozoravaju na to meteorolozi danima i pozivaju na oprez. Već u subotu su temperature dosezale 36 stupnja, a ni u nedjelju nema predaha od vrućina. Bit će sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. "Navečer mjestimice na krajnjem sjeveru umjerena naoblaka. Vjetar uglavnom slab, od sredine dana ponegdje umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, krajem dana u jačanju, a u Dalmaciji sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak", navodi DHMZ. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a na Jadranu od 21 do 27 °C. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije i do 39 °C.

"Jutarnja svježina u Slavoniji bit će manje izražena, a olakšanje neće donositi ni vjetar jer će većinom biti slab", ističe prognostičarka Kristina Klemenčić Novinc za HRT. "Na sjevernom Jadranu i do 37 °C, pa postoji vrlo velika opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje", dodaje.

No najgore tek slijedi. DHMZ je objavio upozorenje zbog toplinskog vala. U nedjelju će riječko područje biti u crvenom, dok se u ponedjeljak i utorak crveni alarm širi i na područje Knina, Splita i Dubrovnika. "Zbog vrlo toplih noći te vrućih i vrlo vrućih dana upozorenje najvišega stupnja na vrućinu ostaje barem do utorka", prognozirala je Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

