FOTO Pogledajte karte: Prvo upozorenja na hladne valove, a potom snijeg. Evo kad i gdje

U novogodišnjoj noći vedro, ponegdje će biti magle magle. Temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu između 5 i 10 °C. Na prvi dan nove godine bit će uglavnom sunčano, na sjevernom Jadranu i u gorju mjestimice s povećanom naoblakom. U prvom dijelu dana lokalno magla. Zapuhat će ponegdje umjeren, u gorju i na sjeveru zemlje jak jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od -7 do -2, na Jadranu između 4 i 9 °C. Najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu između 12 i 17 °C.

DHMZ je objavio upozorenje na hladne valove koji mogu djelovati na zdravlje. Prema njihovoj tablici umjerena opasnost postoji prijeti sutra, za područje Karlovca i Gospića.

Foto: DHMZ

Meteorolozi N1 Televizije najavljuju naglu promjenu vremena, uz obilne kiše i snijeg. U četvrtak će biti češća oborina duž Jadrana i uz Jadran, uz jačanje vjetra južnog smjera, lokalno uz olujne udare. Prema kraju četvrtka i tijekom noći na petak oborina će se intenzivirati, kiša i snijeg, lokalno će biti obilnije oborine. Osjetno će zahladnjeti tijekom petka. Za vikend stabilnije, piše N1. I prema karti DHMZ-a, u petak će biti snijega.

Foto: DHMZ

Potom slijedi rast temperatura. I norveška stranica Yr.no predviđa zatopljenje idućeg tjedna. Prema njima, u Zagrebu će u ponedjeljak i utorak biti 12 stupnjeva. U Splitu u ponedjeljak 14, a u utorak i srijedu čak 16.

