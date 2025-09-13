FOTO Pogledajte glavne poruke sa subotnjeg Hoda za život
Hod za život, čiji sudionici se zalažu za zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti te Hod za slobodu, čiji su sudionici hodali za pravo izbora i za život bez prisile, održani su u subotu u središtu Rijeke.
Organizatori i sudionici Hoda za život zalažu se za društvenu, zakonsku i svaku drugu zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti, pozivaju da se ne odustaje od borbe za svaki ljudski život, osobito za život nerođenog djeteta.
Isticali su da su u miroljubivom hodu građana u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i svakoj obitelji. Žele, kažu, skrenuti pozornost na poštivanje svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti te naglašavaju da je pravo na život temeljno ljudsko pravo i preduvjet svakog drugog ljudskog i građanskog prava.
Iz Inicijative Građanke i građani Rijeke, koja organizira Hod za slobodu, poručili su da hodaju za slobodu, za pravo izbora, za život bez prisile, protiv fašističkih narativa, protiv obaveznog vojnog roka i protiv svih oblika nasilja.
Upozoravaju da postojeće javne politike, ponajprije zdravstvene, socijalne i obrazovne, nisu dobre i dostatne za nošenje s izazovima odgovarajuće zdravstvene i socijalne skrbi te izazovima rodne, dobne, ekonomske, a u posljednje vrijeme i rasne nejednakosti.