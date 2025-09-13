FOTO Pogledajte glavne poruke sa subotnjeg Hoda za život

Hod za život, čiji sudionici se zalažu za zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti te Hod za slobodu, čiji su sudionici hodali za pravo izbora i za život bez prisile, održani su u subotu u središtu Rijeke.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Povorka Hoda za život kretala se od Jelačićevog trga, preko Korza do Jadranskog trga, dok se povorka Hoda za slobodu istodobno kretala drugom trasom, od Jadranskog trga, preko Rive do Delte.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Organizatori i sudionici Hoda za život zalažu se za društvenu, zakonsku i svaku drugu zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti, pozivaju da se ne odustaje od borbe za svaki ljudski život, osobito za život nerođenog djeteta.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Isticali su da su u miroljubivom hodu građana u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i svakoj obitelji. Žele, kažu, skrenuti pozornost na poštivanje svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti te naglašavaju da je pravo na život temeljno ljudsko pravo i preduvjet svakog drugog ljudskog i građanskog prava. 
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Iz Inicijative Građanke i građani Rijeke, koja organizira Hod za slobodu, poručili su da hodaju za slobodu, za pravo izbora, za život bez prisile, protiv fašističkih narativa, protiv obaveznog vojnog roka i protiv svih oblika nasilja.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Upozoravaju da postojeće javne politike, ponajprije zdravstvene, socijalne i obrazovne, nisu dobre i dostatne za nošenje s izazovima odgovarajuće zdravstvene i socijalne skrbi te  izazovima rodne, dobne, ekonomske, a u posljednje vrijeme i rasne nejednakosti.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Nećemo živjeti pod prisilom, želimo slobodu izbora i želimo tjelesnu autonomiju, poručili su sudionici Hoda za slobodu,  kojemu se, uz ostale, priključila i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.  
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
