FOTO Paljenjem svijeća i utrkom splitski učenici čuvaju sjećanje na Vukovar

Učenici splitskih srednjih škola i splitsko- dalmatinski župan Blaženko Boban u srijedu su zapalili svijeće ispred makete Vukovarskog tornja kod spomenika „I u mom gradu Vukovar svijetli“ te tako dali počast Vukovaru, Škabrnji i svim žrtvama Domovinskog rata.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Uoči tradicionalne utrke za Vukovar, Boban je naglasio važnost uključivanja mladih u očuvanje domoljublja. 'Takve inicijative podsjećaju nas na značaj zajedništva i domoljublja. Posebno mi je drago što se mladi uključuju u očuvanje sjećanja na stradanja Vukovara i Škabrnje. Naša je dužnost prenijeti to sjećanje na nove generacije', poručio je.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zamjenica ravnateljice Zdravstvene škole Split Melita Polić ponosna je što velik broj učenika sudjeluje u utrci. 'U podne je počela utrka za Vukovar, manifestacija koju već dugi niz godina organizira Zdravstvena škola Split pod pokroviteljstvom Splitsko- dalmatinske županije, a u kojoj sudjeluju učenici svih splitskih srednjih škola. Sudjeluje 450 učenika, a njihova poruka je jasna - Vukovar nikada ne smijemo zaboraviti', poručila je Polić
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Učenici su, predvođeni svojim profesorima, trčali u znak zahvalnosti i poštovanja prema svim braniteljima i civilnim žrtvama rata, a organizatori su naglasili da je cilj manifestacije tjelesna aktivnost, ali i jačanje domoljublja i zajedništva u zajednici.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
'Ta utrka mi jako znači jer predstavljam svoju školu i svog djeda koji je bio u ratu i dao svoj život za ovu državu. Nadam se da će svi danas utrku završiti sigurno i bez ozljeda', rekla je jedna od učenica.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Druga je rekla da utrkom žele pokazati poštovanje prema domovini i onima koji su dali život za nju.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
'Želim da svi budemo odgovorni i pristojni te da naša pažnja i trud budu u čast njihovoj žrtvi', poručila je.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Maketu Vukovarskog tornja, ispred kojeg su zapaljene svijeće, izradili su učenici Obrtne tehničke škole Split.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
