Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Ovo je mjesto na kojem je došlo do pucnjave: Jedan muškarac ranjen, drugi uhićen
Policija je 4. rujna oko 12.30 sati zaprimila dojavu da je na području Briševa iz vatrenog oružja ozlijeđena jedna muška osoba.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Kako navodi Policijska uprava zadarska, hrvatski državljanin ranjen je u prostorijama radionice autosalona.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Njemu su djelatnici Hitne pomoći pružili prvu pomoć na mjestu događaja te je prevezen u OB Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Druga muška osoba, koja se dovodi u svezu s događajem, je ubrzo uhićena i nalazi se pod nadzorom policije, ističe PU zadarska.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
U četvrtak u popodnevnim satima, u tijeku je bio policijski očevid na mjestu događaja te utvrđivanje svih relevantnih činjenica i okolnosti.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Policija je bila i ispred kuće u kojoj živi napadač.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
KOALICIJA VOLJNIH
Macron: 26 zemalja spremno poslati vojnike u Ukrajinu. Hrvatska nije među njima
ISTO SU GODIŠTE
FOTO Naš saborski zastupnik više ne krije vezu s poznatom glumicom! Posvetio joj dirljive riječi: 'Svemire moj'
ŠKOLE POD NADZOROM
Zaštitari ostaju dok škole ne zaposle ljude za sigurnost
BOGAT PROGRAM
Cirkus, bajke i rap tresu Klaku, Kvartovi kulture ovog vikenda u Dubravi
1
/