FOTO Ovo je mjesto na kojem je došlo do pucnjave: Jedan muškarac ranjen, drugi uhićen

Policija je 4. rujna oko 12.30 sati zaprimila dojavu da je na području Briševa iz vatrenog oružja ozlijeđena jedna muška osoba. 
Policija je 4. rujna oko 12.30 sati zaprimila dojavu da je na području Briševa iz vatrenog oružja ozlijeđena jedna muška osoba. 
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Kako navodi Policijska uprava zadarska, hrvatski državljanin ranjen je u prostorijama radionice autosalona.
Kako navodi Policijska uprava zadarska, hrvatski državljanin ranjen je u prostorijama radionice autosalona.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Njemu su djelatnici Hitne pomoći pružili prvu pomoć na mjestu događaja te je prevezen u OB Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći.
Njemu su djelatnici Hitne pomoći pružili prvu pomoć na mjestu događaja te je prevezen u OB Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Druga muška osoba, koja se dovodi u svezu s događajem, je ubrzo uhićena i nalazi se pod nadzorom policije, ističe PU zadarska. 
Druga muška osoba, koja se dovodi u svezu s događajem, je ubrzo uhićena i nalazi se pod nadzorom policije, ističe PU zadarska. 
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
U četvrtak u popodnevnim satima, u tijeku je bio policijski očevid na mjestu događaja te utvrđivanje svih relevantnih činjenica i okolnosti.
U četvrtak u popodnevnim satima, u tijeku je bio policijski očevid na mjestu događaja te utvrđivanje svih relevantnih činjenica i okolnosti.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Policija je bila i ispred kuće u kojoj živi napadač.
Policija je bila i ispred kuće u kojoj živi napadač.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/