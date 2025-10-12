FOTO Lete brže od zvuka: Ovo je 7 najboljih borbenih letjelica na svijetu

U svijetu zračnog sukoba brzina je ključna, iako pravi hipersonični let, koji premašuje Mach 5, još uvijek pripada eksperimentalnim letjelicama i projektilima, nekoliko operativnih borbenih aviona dolazi vrlo blizu, pomičući granice mogućeg u aktivnoj službi. Ovi avioni ne samo da postižu iznimne brzine, već predstavljaju vrhunac inženjerske izvrsnosti u modernoj vojnoj avijaciji.
Na vrhu liste nalazi se sovjetski Mikoyan MiG-31 Foxhound, poznat kao najbrži operativni borbeni avion na svijetu. S maksimalnom brzinom od Mach 2.83, što je oko 3.000 kilometara na sat na velikim visinama, ovaj presretač je dizajniran da reagira munjevito i nosi teže naoružanje. Njegov operativni plafon doseže 25.000 metara, a doseg borbe je oko 1.450 kilometara, što ga i danas čini ključnom snagom u sastavu ruskih zračnih snaga.
Američki McDonnell Douglas F-15 Eagle slijedi s impresivnom brzinom od Mach 2.5, odnosno približno 2.655 kilometara na sat. Od svog uvođenja 1970-ih, F-15 je postao simbol pouzdanosti američkog zrakoplovstva. Njegova konstrukcija omogućava idealan balans između brzine, okretnosti i nosivosti, čineći ga svestranim borbenim avionom sposobnim za različite vrste zračnih misija.
Sukhoi Su-27 Flanker, sovjetskog podrijetla, kombinira visoku brzinu s iznimnom okretnosti. S maksimalnom brzinom od Mach 2.35, ovaj avion može brzo reagirati na prijetnje u zraku. Njegova sposobnost izvođenja složenih manevara omogućava mu vrhunsku borbenu učinkovitost, a na temelju njega razvijene su i izvedenice poput Su-30 i Su-33, koje i dalje služe u raznim zrakoplovstvima.
Jedan od legendarnijih aviona prošlih vremena je Mikoyan MiG-25 Foxbat, koji je za svoju eru predstavljao pravu revoluciju. Sa sposobnošću postizanja brzine od Mach 3.2, odnosno približno 3.400 kilometara na sat, MiG-25 je mogao letjeti na visinama iznad 27 kilometara. Iako su mu motori skloni pregrijavanju pri dugotrajnom letenju velikom brzinom, njegov doprinos povijesti zrakoplovstva je neupitan.
Među modernim stealth avionima, F-22 Raptor američkog Lockheed Martina ističe se ne samo brzinom od Mach 2.25, već i naprednom tehnologijom. Ovaj petogeneracijski borbeni avion sposoban je za supercruise, odnosno održavanje nadzvučne brzine bez dodatnog naknadnog potiska, a njegova stealth konstrukcija i sofisticirana avionika čine ga izuzetno učinkovitom silom u suvremenom zračnom bojevanju.
Kineski Chengdu J-10 pokazuje koliko su današnje vojne avijacije sposobne kombinirati brzinu i svestranost. S maksimalnom brzinom od Mach 2.2, J-10 je opremljen modernom avionikom i vrlo je okretan, što mu omogućava učinkovitost u zračnim sukobima i napadima na kopnene ciljeve. Njegov razvoj svjedoči o sve većim sposobnostima Kine u području moderne avijacije.
Francuski Dassault Mirage 2000, također sposoban za brzine od Mach 2.2, poznat je po svojoj preciznosti i okretnosti. Ovaj multirole borbeni avion dokazao se u zračnim i kopnenim borbama, a njegova dugotrajna uporaba u različitim zrakoplovstvima potvrđuje njegovu pouzdanost i prilagodljivost. Iako pravi hipersonični let još uvijek pripada eksperimentalnim letjelicama, ovi avioni demonstriraju izvanredne brzine koje se mogu postići u modernom zračnom sukobu.
Sjedinjene Države već mjesecima pomažu Ukrajini u izvođenju napada na ruska energetska postrojenja, otkrio je Financial Times, pozivajući se na nekoliko američkih i ukrajinskih dužnosnika. Prema njihovim riječima, riječ je o koordiniranoj operaciji usmjerenoj na slabljenje ruskog gospodarstva i prisiljavanje Vladimira Putina na pregovore. Američke obavještajne službe dijele s Kijevom precizne podatke koji im omogućuju napad na ključne energetske točke duboko u Rusiji - uključujući rafinerije nafte stotinama kilometara od bojišta. Ta podrška, do sada nepoznata javnosti, povećala se tijekom ljeta i postala je ključna za izvođenje napada koje je prethodna Bidenova administracija prethodno obeshrabrivala. Ukrajinski napadi doveli su do porasta cijena goriva u Rusiji, prisiljavajući Moskvu da ograniči izvoz dizela i poveća uvoz goriva iz inozemstva. Kao odgovor na ovaj unos u FT-u, Rusija je jučer najavila da bi uskoro mogla srušiti satelite koji omogućuju te napade.