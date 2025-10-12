Naši Portali
GOTOVO DOSEŽU HIPERSONIČNU BRZINU

FOTO Lete brže od zvuka: Ovo je 7 najboljih borbenih letjelica na svijetu

2025 MCAS Miramar Air Show SEP 27
Foto: Justin Fine
1/17
Autor
Tea Tokić
12.10.2025.
u 10:09

Iako pravi hipersonični let još uvijek pripada eksperimentalnim letjelicama, ovi avioni demonstriraju izvanredne brzine koje se mogu postići u modernom zračnom sukobu

U svijetu zračnog sukoba brzina je ključna, iako pravi hipersonični let, koji premašuje Mach 5, još uvijek pripada eksperimentalnim letjelicama i projektilima, nekoliko operativnih borbenih aviona dolazi vrlo blizu, pomičući granice mogućeg u aktivnoj službi. Ovi avioni ne samo da postižu iznimne brzine, već predstavljaju vrhunac inženjerske izvrsnosti u modernoj vojnoj avijaciji.

Na vrhu liste nalazi se sovjetski Mikoyan MiG-31 Foxhound, poznat kao najbrži operativni borbeni avion na svijetu. S maksimalnom brzinom od Mach 2.83, što je oko 3.000 kilometara na sat na velikim visinama, ovaj presretač je dizajniran da reagira munjevito i nosi teže naoružanje. Njegov operativni plafon doseže 25.000 metara, a doseg borbe je oko 1.450 kilometara, što ga i danas čini ključnom snagom u sastavu ruskih zračnih snaga.

Planes at Novosibirsk Tolmachevo Airport
NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA - DECEMBER 23, 2021: A Mikoyan MiG-31 interceptor aircraft of the Russian Aerospace Forces takes off from Novosibirsk's Tolmachevo International Airport. Kirill Kukhmar/TASS Photo via Newscom Photo: KIRILL KUKHMAR/NEWSCOM
Foto: KIRILL KUKHMAR/NEWSCOM

Američki McDonnell Douglas F-15 Eagle slijedi s impresivnom brzinom od Mach 2.5, odnosno približno 2.655 kilometara na sat. Od svog uvođenja 1970-ih, F-15 je postao simbol pouzdanosti američkog zrakoplovstva. Njegova konstrukcija omogućava idealan balans između brzine, okretnosti i nosivosti, čineći ga svestranim borbenim avionom sposobnim za različite vrste zračnih misija.

Sukhoi Su-27 Flanker, sovjetskog podrijetla, kombinira visoku brzinu s iznimnom okretnosti. S maksimalnom brzinom od Mach 2.35, ovaj avion može brzo reagirati na prijetnje u zraku. Njegova sposobnost izvođenja složenih manevara omogućava mu vrhunsku borbenu učinkovitost, a na temelju njega razvijene su i izvedenice poput Su-30 i Su-33, koje i dalje služe u raznim zrakoplovstvima.

Balti?ka flota Ruske mornarice održava vježbu leta?ke obuke
KALININGRAD REGION, RUSSIA - APRIL 28, 2020: Pilots of the Russian Navy Baltic Fleet during scheduled tactical drills aimed at hitting sea targets at testing areas in the Baltic Sea. As part of the exercise, Sukhoi Su-24 and Sukhoi Su-30SM frontline bombers of the naval aviation of the Russian Baltic Fleet accomplished a set of artillery firings. Covered by a line of Sukhoi Su-27 fighter aircraft, pilots successfully performed the assignments and carried out training firings at targets simulating a fleet of enemy ships. Russian Baltic Fleet Press Office/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL
Foto: Russian Baltic Fleet Press Offic

Jedan od legendarnijih aviona prošlih vremena je Mikoyan MiG-25 Foxbat, koji je za svoju eru predstavljao pravu revoluciju. Sa sposobnošću postizanja brzine od Mach 3.2, odnosno približno 3.400 kilometara na sat, MiG-25 je mogao letjeti na visinama iznad 27 kilometara. Iako su mu motori skloni pregrijavanju pri dugotrajnom letenju velikom brzinom, njegov doprinos povijesti zrakoplovstva je neupitan.

Air Show at Army 2020 International Military Technical Forum
MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 25, 2020: Mikoyan MiG-29 fighter jets of the Strizhi [Swifts] aerobatic team perform during an air show as part of the Army 2020 International Military Technical Forum at the Kubinka air field. Sergei Savostyanov/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL
Foto: SERGEI SAVOSTYANOV/NEWSCOM

Među modernim stealth avionima, F-22 Raptor američkog Lockheed Martina ističe se ne samo brzinom od Mach 2.25, već i naprednom tehnologijom. Ovaj petogeneracijski borbeni avion sposoban je za supercruise, odnosno održavanje nadzvučne brzine bez dodatnog naknadnog potiska, a njegova stealth konstrukcija i sofisticirana avionika čine ga izuzetno učinkovitom silom u suvremenom zračnom bojevanju.

2025 MCAS Miramar Air Show SEP 27
September 27, 2025: A USAF F-22 Raptor aircraft performing an aerobatic demonstration during the 2025 Marine Corps Air Station Miramar Air Show in San Diego, California. Justin Fine/CSM. (Credit Image: Justin Fine/Cal Sport Media) Photo via Newscom Photo: Justin Fine/NEWSCOM
Foto: Justin Fine

Kineski Chengdu J-10 pokazuje koliko su današnje vojne avijacije sposobne kombinirati brzinu i svestranost. S maksimalnom brzinom od Mach 2.2, J-10 je opremljen modernom avionikom i vrlo je okretan, što mu omogućava učinkovitost u zračnim sukobima i napadima na kopnene ciljeve. Njegov razvoj svjedoči o sve većim sposobnostima Kine u području moderne avijacije.

FILE PHOTO: A Chinese Chengdu J-10 fighter aircraft performs a flight during the Aviadarts competition outside Ryazan
FILE PHOTO: A Chinese Chengdu J-10 fighter aircraft performs a flight during the Aviadarts competition, as part of the International Army Games 2021, at the Dubrovichi range outside Ryazan, Russia, August 27, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo Photo: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Francuski Dassault Mirage 2000, također sposoban za brzine od Mach 2.2, poznat je po svojoj preciznosti i okretnosti. Ovaj multirole borbeni avion dokazao se u zračnim i kopnenim borbama, a njegova dugotrajna uporaba u različitim zrakoplovstvima potvrđuje njegovu pouzdanost i prilagodljivost. Iako pravi hipersonični let još uvijek pripada eksperimentalnim letjelicama, ovi avioni demonstriraju izvanredne brzine koje se mogu postići u modernom zračnom sukobu. 

International military air training exercise at Andravida air base
A French Dassault Mirage 2000 jet is seen during the multinational air training exercise Iniochos 2025 with the participation of fighter aircraft from several NATO member and other countries, at Andravida air base, Greece, April 7, 2025. REUTERS/Louiza Vradi Photo: LOUIZA VRADI/REUTERS
Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS

Komentara 8

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
10:33 12.10.2025.

Sjedinjene Države već mjesecima pomažu Ukrajini u izvođenju napada na ruska energetska postrojenja, otkrio je Financial Times, pozivajući se na nekoliko američkih i ukrajinskih dužnosnika. Prema njihovim riječima, riječ je o koordiniranoj operaciji usmjerenoj na slabljenje ruskog gospodarstva i prisiljavanje Vladimira Putina na pregovore. Američke obavještajne službe dijele s Kijevom precizne podatke koji im omogućuju napad na ključne energetske točke duboko u Rusiji - uključujući rafinerije nafte stotinama kilometara od bojišta. Ta podrška, do sada nepoznata javnosti, povećala se tijekom ljeta i postala je ključna za izvođenje napada koje je prethodna Bidenova administracija prethodno obeshrabrivala. Ukrajinski napadi doveli su do porasta cijena goriva u Rusiji, prisiljavajući Moskvu da ograniči izvoz dizela i poveća uvoz goriva iz inozemstva. Kao odgovor na ovaj unos u FT-u, Rusija je jučer najavila da bi uskoro mogla srušiti satelite koji omogućuju te napade.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
10:46 12.10.2025.

MIG 31 dostiže mah 3 i nakon toga mu se skupljaju dijelovi u radiusu od 30 km. Ne treba zaboraviti da je ruska istina naučena u vrijeme komunizma i da je to sve želja a ne realnost.

