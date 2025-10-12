FOTO Lete brže od zvuka: Ovo je 7 najboljih borbenih letjelica na svijetu

U svijetu zračnog sukoba brzina je ključna, iako pravi hipersonični let, koji premašuje Mach 5, još uvijek pripada eksperimentalnim letjelicama i projektilima, nekoliko operativnih borbenih aviona dolazi vrlo blizu, pomičući granice mogućeg u aktivnoj službi. Ovi avioni ne samo da postižu iznimne brzine, već predstavljaju vrhunac inženjerske izvrsnosti u modernoj vojnoj avijaciji.

Na vrhu liste nalazi se sovjetski Mikoyan MiG-31 Foxhound, poznat kao najbrži operativni borbeni avion na svijetu. S maksimalnom brzinom od Mach 2.83, što je oko 3.000 kilometara na sat na velikim visinama, ovaj presretač je dizajniran da reagira munjevito i nosi teže naoružanje. Njegov operativni plafon doseže 25.000 metara, a doseg borbe je oko 1.450 kilometara, što ga i danas čini ključnom snagom u sastavu ruskih zračnih snaga.

NOVOSIBIRSK REGION, RUSSIA - DECEMBER 23, 2021: A Mikoyan MiG-31 interceptor aircraft of the Russian Aerospace Forces takes off from Novosibirsk's Tolmachevo International Airport. Kirill Kukhmar/TASS Photo via Newscom Photo: KIRILL KUKHMAR/NEWSCOM Foto: KIRILL KUKHMAR/NEWSCOM

Američki McDonnell Douglas F-15 Eagle slijedi s impresivnom brzinom od Mach 2.5, odnosno približno 2.655 kilometara na sat. Od svog uvođenja 1970-ih, F-15 je postao simbol pouzdanosti američkog zrakoplovstva. Njegova konstrukcija omogućava idealan balans između brzine, okretnosti i nosivosti, čineći ga svestranim borbenim avionom sposobnim za različite vrste zračnih misija.

Sukhoi Su-27 Flanker, sovjetskog podrijetla, kombinira visoku brzinu s iznimnom okretnosti. S maksimalnom brzinom od Mach 2.35, ovaj avion može brzo reagirati na prijetnje u zraku. Njegova sposobnost izvođenja složenih manevara omogućava mu vrhunsku borbenu učinkovitost, a na temelju njega razvijene su i izvedenice poput Su-30 i Su-33, koje i dalje služe u raznim zrakoplovstvima.

KALININGRAD REGION, RUSSIA - APRIL 28, 2020: Pilots of the Russian Navy Baltic Fleet during scheduled tactical drills aimed at hitting sea targets at testing areas in the Baltic Sea. As part of the exercise, Sukhoi Su-24 and Sukhoi Su-30SM frontline bombers of the naval aviation of the Russian Baltic Fleet accomplished a set of artillery firings. Covered by a line of Sukhoi Su-27 fighter aircraft, pilots successfully performed the assignments and carried out training firings at targets simulating a fleet of enemy ships. Russian Baltic Fleet Press Office/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL Foto: Russian Baltic Fleet Press Offic

Jedan od legendarnijih aviona prošlih vremena je Mikoyan MiG-25 Foxbat, koji je za svoju eru predstavljao pravu revoluciju. Sa sposobnošću postizanja brzine od Mach 3.2, odnosno približno 3.400 kilometara na sat, MiG-25 je mogao letjeti na visinama iznad 27 kilometara. Iako su mu motori skloni pregrijavanju pri dugotrajnom letenju velikom brzinom, njegov doprinos povijesti zrakoplovstva je neupitan.

MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 25, 2020: Mikoyan MiG-29 fighter jets of the Strizhi [Swifts] aerobatic team perform during an air show as part of the Army 2020 International Military Technical Forum at the Kubinka air field. Sergei Savostyanov/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL Foto: SERGEI SAVOSTYANOV/NEWSCOM

Među modernim stealth avionima, F-22 Raptor američkog Lockheed Martina ističe se ne samo brzinom od Mach 2.25, već i naprednom tehnologijom. Ovaj petogeneracijski borbeni avion sposoban je za supercruise, odnosno održavanje nadzvučne brzine bez dodatnog naknadnog potiska, a njegova stealth konstrukcija i sofisticirana avionika čine ga izuzetno učinkovitom silom u suvremenom zračnom bojevanju.

September 27, 2025: A USAF F-22 Raptor aircraft performing an aerobatic demonstration during the 2025 Marine Corps Air Station Miramar Air Show in San Diego, California. Justin Fine/CSM. (Credit Image: Justin Fine/Cal Sport Media) Photo via Newscom Photo: Justin Fine/NEWSCOM Foto: Justin Fine

Kineski Chengdu J-10 pokazuje koliko su današnje vojne avijacije sposobne kombinirati brzinu i svestranost. S maksimalnom brzinom od Mach 2.2, J-10 je opremljen modernom avionikom i vrlo je okretan, što mu omogućava učinkovitost u zračnim sukobima i napadima na kopnene ciljeve. Njegov razvoj svjedoči o sve većim sposobnostima Kine u području moderne avijacije.

FILE PHOTO: A Chinese Chengdu J-10 fighter aircraft performs a flight during the Aviadarts competition, as part of the International Army Games 2021, at the Dubrovichi range outside Ryazan, Russia, August 27, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo Photo: MAXIM SHEMETOV/REUTERS Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Francuski Dassault Mirage 2000, također sposoban za brzine od Mach 2.2, poznat je po svojoj preciznosti i okretnosti. Ovaj multirole borbeni avion dokazao se u zračnim i kopnenim borbama, a njegova dugotrajna uporaba u različitim zrakoplovstvima potvrđuje njegovu pouzdanost i prilagodljivost. Iako pravi hipersonični let još uvijek pripada eksperimentalnim letjelicama, ovi avioni demonstriraju izvanredne brzine koje se mogu postići u modernom zračnom sukobu.