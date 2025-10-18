FOTO Ovo je 10 poruka na mobitelu koje plaše ljude: Događa li se i vama isto kada trebate tipkati?

. Studija pokazuje da određene teme izazivaju poseban strah, a na vrhu liste je traženje usluga, što 43% ispitanika smatra najstresnijim. Slijede traženje povrata duga (40%), otkazivanje planova (35%), posuđivanje novca (31%) te rasprave o problemima u vezi (27%).
Prema istraživanju, dvije trećine Britanaca (66%) odgađa slanje uvodnih poruka iz straha da će ostaviti prijatelje "na čitanju" (50%) ili zbog pritiska da smisle savršen odgovor (29%). Čak 55% ispitanika priznaje da poruke ostavljaju u nacrtima danima, previše analizirajući svaku riječ prije nego što pritisnu "pošalji". Osim toga, 18% se boji negativnog odgovora, dok 13% izbjegava poruke zbog straha od potvrde o "pročitavanju", piše Mirror.
Anksioznost oko slanja poruka ne ograničava se samo na romantične situacije. Britanci izvještavaju o stresu pri komunikaciji s prijateljima (22%), članovima obitelji (16%), pa čak i tazbinom (4%). Posebno su izazovni grupni razgovori, posebice na poslu, gdje 22% radnika kaže da im takvi razgovori izazivaju strah, a više od trećine (35%) želi da budu zabranjeni.
Kada je riječ o primateljima poruka, najviše straha izaziva slanje poruka šefovima (16%), bivšim prijateljima (13%) i bivšim partnerima (12%). Među najstresnijim porukama su i one vezane uz podnošenje pritužbi (15%), otkazivanje usluga (14%), obavještavanje kolega o napuštanju posla (13%) te prekid veze (13%).
Kada se podaci iz istraživanja stave na kup ovo je ljestvica 10 poruka koje izazivaju nelagodu: traženje usluga, traženje od nekoga da vam plati novac koji duguje, otkazivanje planova, traženje da vam netko posudi novac, rasprava o problemima u vezi, svađa s prijateljem/obitelji/partnerom, podnošenje pritužbe na uslugu/proizvod/obavljeni posao, otkazivanje usluga, javljanje kolegama da napuštate posao, te prekid veze.