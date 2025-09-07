FOTO Oni su elitni profesionalci istrenirani za najteže zadatke: Danas je njihov dan, s njima bio i slavni Hrvat

Hrvatska specijalna policija okuplja elitu Ministarstva unutarnjih poslova, osposobljenu za najkompleksnije zadatke. Njihova svakodnevica je borba protiv terorizma, organiziranog kriminala i intervencije u situacijama visokog rizika poput opasnih uhićenja ili talačkih kriza.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Jedinice poput Antiterorističke jedinice Lučko sinonim su za vrhunsku spremnost i hrabrost u najtežim mogućim scenarijima.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Temelji ovih modernih postrojbi iskovani su u Domovinskom ratu, a nasljeđe se s ponosom čuva, što je potvrđeno i na svečanom obilježavanju 35. godišnjice osnutka Antiterorističke jedinice Lučko, čiji je pripadnik bio i legendarni borac Mirko „Cro Cop“ Filipović koji je došao na današnju svečanost.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Kao prva hrvatska oružana postrojba, ATJ Lučko postala je simbol otpora, a njihova hrabrost i pobjednički niz služe na ponos cijelom narodu i kao uzor novim generacijama.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Da se elitnim redovima pridružuju samo najbolji, dokazuje i nova sportska jedinica MUP-a, čiji su članovi i slavna braća Anđelo i Ivan Kvesić, svjetski i europski prvaci u karateu.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Njihovim angažmanom MUP dobiva vrhunske promotore, a sportaši sigurnost i odlične uvjete za nastavak karijere, čime se spaja sportska izvrsnost s policijskom službom.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
