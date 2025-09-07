FOTO Oni su elitni profesionalci istrenirani za najteže zadatke: Danas je njihov dan, s njima bio i slavni Hrvat
Hrvatska specijalna policija okuplja elitu Ministarstva unutarnjih poslova, osposobljenu za najkompleksnije zadatke. Njihova svakodnevica je borba protiv terorizma, organiziranog kriminala i intervencije u situacijama visokog rizika poput opasnih uhićenja ili talačkih kriza.
Temelji ovih modernih postrojbi iskovani su u Domovinskom ratu, a nasljeđe se s ponosom čuva, što je potvrđeno i na svečanom obilježavanju 35. godišnjice osnutka Antiterorističke jedinice Lučko, čiji je pripadnik bio i legendarni borac Mirko „Cro Cop“ Filipović koji je došao na današnju svečanost.